Состояние здоровья политзаключенного Бекирова стремительно ухудшается, - Денисова

Состояние здоровья крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова, которого держат в Симферопольском СИЗО, стремительно ухудшается. Об этом заявила в Facebook Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

"Состояние тяжелобольного Эдема Бекирова стремительно ухудшается. Я неоднократно обращалась к Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечению крымского татарина", - указала Денисова.

При этом она отметила, что "отстранившись от личного вмешательства, Татьяна Москалькова поручила так называемому "уполномоченному по правам человека" в оккупированном Крыму Людмиле Лубиной проверить состояние здоровья заключенного". И та, якобы, посетив Бекирова в СИЗО-1 в Симферополе, опровергла информацию об ухудшении состояния его здоровья, добавила Омбудсмен.

"Но все же Эдема Бекирова отправили в больницу на обследование к кардиологу и эндокринологу. Несмотря на выводы врачей об удовлетворительном состоянии, ему посоветовали увеличить количество единиц инсулина. Это свидетельствует о том, что в Эдема прогрессирует сахарный диабет", - сообщила Денисова.

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Кроме того, по ее словам, Бекиров жалуется на постоянную боль в сердце из-за гипертонии, что приводит к одышке. "Большое количество инсулина привело к увеличению поджелудочной железы. Это приводит к нестерпимой боли. Также он страдает от сильной головной боли и отечности тела. А левая нога вообще атрофируется из-за малоподвижности", - отметила Омбудсмен.

"Еще раз обратилась к Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры для обеспечения прав гражданина Украины Эдема Бекирова. Только предоставление ему квалифицированной медицинской помощи в условиях стационарного лечения может предотвратить фатальные последствия для здоровья", - отметила она.

Ранее об ухудшении самочувствия тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова сообщал его адвокат.

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил арест крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 12 июня 2019 года.

19 декабря 2018 года Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ.