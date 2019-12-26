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Сотрудник СБУ на служебном авто насмерть сбил двоих человек

Сотрудник СБУ на служебном авто насмерть сбил двоих человек (5 новостей)

«Правила нарушили все участники ДТП»

Оперуполномоченный СБУ за рулем автомобиля в Хмельницкой области превысил скорость и сбил двух человек, оба погибли. Об этом сообщает Госбюро расследований.

25 декабря около 20:00 сотрудник СБУ за рулем служебного автомобиля Daewoo Lanos сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте, оба погибли на месте происшествия.

Установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости.

В случае доказательства вины оперуполномоченному грозит срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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12 декабря начальник одного из отделов Управления госохраны на автомобиле в Киеве задавил женщину.

21 декабря около 17:00 в Киеве водитель на Chevrolet сбил насмерть двух велосипедистов.

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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  26.12.19, 18:28 25 декабря около 20:00 сотрудник СБУ, находясь за рулем служебного автомобиля марки «Daewoo Lanos», насмерть сбил двух пешеходов - мужчину и женщину. По предварительным...
Факты Факты  ·  26.12.19, 19:07 Правила нарушили все участники ДТП
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  26.12.19, 20:10 Смертельное ДТП произошло поздним вечером 25 декабря в Хмельницкой области: оперуполномоченный СБУ на служебной машине Daewoo Lanos насмерть сбил двоих людей. Как сообщили в Госбюро расследований, где…
ForUm ForUm  ·  26.12.19, 20:41 Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства смертельной ДТП с участием оперуполномоченного Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.Как сообщили ForUm’у…
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