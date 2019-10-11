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Совбез ООН не смог согласовать заявление по военной операции Турции в Сирии

Совбез ООН не смог согласовать заявление по военной операции Турции в Сирии (4 новости)

«Заседание Совета безопасности состоялось в закрытом режиме»

Члены Совбеза ООН провели заседание за закрытыми дверями, но из-за разногласий им так и не удалось согласовать совместное заявление касательно военной операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным издания, стороны разошлись в позициях настолько, что одобрение совместного заявление стало невозможным. В частности, США и Россия отказались от предложения ряда других стран о принятии заявления. Причиной стало наличие в части документа, где речь идет о действиях Турции, слова "осуждение".

Отметим, что закрытая встреча Совбеза состоялась в четверг, 10 октября, по инициативе пяти европейских членов Совета - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии.

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Униан Униан  ·  11.10.19, 08:35 Российская сторона отказалась подписывать заявление, предложенное европейскими странами.
Новый Регион Новый Регион  ·  11.10.19, 08:38 Стороны разошлись в позициях настолько, что одобрение совместного заявление стало невозможным Фото Reuters Члены Совбеза ООН провели заседание за закрытыми дверями, но из-за разногласий им так и не удалось…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  11.10.19, 09:28 Заседание Совета безопасности состоялось в закрытом режиме.
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