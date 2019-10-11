Совбез ООН не смог согласовать заявление по военной операции Турции в Сирии (4 новости) «Заседание Совета безопасности состоялось в закрытом режиме»

Члены Совбеза ООН провели заседание за закрытыми дверями, но из-за разногласий им так и не удалось согласовать совместное заявление касательно военной операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным издания, стороны разошлись в позициях настолько, что одобрение совместного заявление стало невозможным. В частности, США и Россия отказались от предложения ряда других стран о принятии заявления. Причиной стало наличие в части документа, где речь идет о действиях Турции, слова "осуждение".

Отметим, что закрытая встреча Совбеза состоялась в четверг, 10 октября, по инициативе пяти европейских членов Совета - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии.