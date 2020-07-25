Советник Авакова о полтавском террористе: попадется живой или мертвый

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Михаил Апостол считает, что Роман Скрипник не сможет долго прятаться в лесу. Он сдастся через несколько дней правоохранителям или его найдут мертвым.Задержание полтавского угонщика Романа Скрипника вопрос времени, он сможет прятаться в лесах еще день или два. Об этом в эфире канала "Україна 24" заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол 25 июля.

"Он выйдет сам, переосмыслит, что никуда уже не денется. Но может и покончить жизнь самоубийством, если он боится попасть в тюрьму. Когда человек вытягивает чеку, создавая угрозу для окружающих, должен понимать, что после этого никуда не денется. Человек сидел два раза в тюрьме, он занимался преступлениями. Думаю, у него с психикой не вполне нормально", сказал Апостол.

Пр его словам, лесопосадки, где может прятаться угонщик, окружены полицией. Участки поделены на квадраты, все контролируется тепловизорами. По словам эксперта, летом прятаться в лесу легко, но долго это п...