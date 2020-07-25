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Советник Авакова о полтавском террористе: попадется живой или мертвый

Советник Авакова о полтавском террористе: попадется живой или мертвый (3 новости)

«Мужчина взял в заложники правоохранителя, а потом сбежал в лес»

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Михаил Апостол считает, что Роман Скрипник не сможет долго прятаться в лесу. Он сдастся через несколько дней правоохранителям или его найдут мертвым.Задержание полтавского угонщика Романа Скрипника вопрос времени, он сможет прятаться в лесах еще день или два. Об этом в эфире канала "Україна 24" заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол 25 июля.

"Он выйдет сам, переосмыслит, что никуда уже не денется. Но может и покончить жизнь самоубийством, если он боится попасть в тюрьму. Когда человек вытягивает чеку, создавая угрозу для окружающих, должен понимать, что после этого никуда не денется. Человек сидел два раза в тюрьме, он занимался преступлениями. Думаю, у него с психикой не вполне нормально", сказал Апостол.

Пр его словам, лесопосадки, где может прятаться угонщик, окружены полицией. Участки поделены на квадраты, все контролируется тепловизорами. По словам эксперта, летом прятаться в лесу легко, но долго это п...

ФОТО К НОВОСТИ: «Советник Авакова о полтавском террористе: попадется живой или мертвый»
Фото Советник Авакова о полтавском угонщике: Он может покончить жизнь самоубийством
Фото Советник Авакова о "полтавском террористе": Живым или мертвым, но он попадется
Фото Советник Авакова о полтавском террористе: попадется живой или мертвый
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Телеграф Телеграф  ·  25.07.20, 22:08 Советник главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол убежден, что задержание "полтавского
Обозреватель Обозреватель  ·  25.07.20, 22:43 Мужчина взял в заложники правоохранителя, а потом сбежал в лес
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