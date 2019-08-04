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Советник Джонсона заявил о неспособности парламента помешать Brexit

Советник Джонсона заявил о неспособности парламента помешать Brexit (3 новости)

«Советник Джонсона Доминик Каммингс заявил, что парламент не сможет помешать Brexit»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет добиться выхода страны из Евросоюза без предварительного соглашения до 31 октября даже в случае, если большинтство членов палаты общин вынесет его правительству вотум недоверия. Об этом заявил советник Джонсона Доминик Каммингс, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Палата общин сможет вынести вотум недоверия Джонсону в сентябре, когда возобновятся заседания. В таком случае, будут назначены внеочередные выборы. Однако, премьер-министр может назначить голосования на дату после 31 октября, отметил Каммингс. Он также выразил уверенность, что на выборах победит Консервативная партия.

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РБК Украина РБК Украина  ·  04.08.19, 04:23 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет добиться выхода страны из Евросоюза без предварительной сделки до 31 октября даже в случае, если большинтство членов палаты общин вынесет его правительству…
Телеграф Телеграф  ·  04.08.19, 06:01 Советник Джонсона Доминик Каммингс заявил, что парламент не сможет помешать Brexit.
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