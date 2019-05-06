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Политика
Капитал Капитал · · Обновлено в 20:28
Советник Зеленского: новый командующий Объединенных сил достойный и профессиональный, но вопрос, почему его нужно было назначать сейчас

Советник Зеленского: новый командующий Объединенных сил достойный и профессиональный, но вопрос, почему его нужно было назначать сейчас (11 новостей)

«Петр Порошенко сегодня назначил новым командующим Александра Сырского»

Новый командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Сырский является достойным человеком и профессиональным генералом, но не до конца понятно, почему данное кадровое назначение нужно было осуществлять именно сейчас, уже после завершения выборов президента, отмечает советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин. «Это абсолютно нормальное назначение. Я знаю генерала Сырского, это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт. Когда-то, в 2006 году мы начали формировать Объединенное оперативное командование, и лично предлагал его на должность начальника штаба Объединенного оперативного командования, нового органа управления в Вооруженных силах», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник. При этом Апаршин считает, что есть вопросы, почему смена командующего ООС была проведена после завершения президентских выборов и поражения действующего президента Петра Порошенко. «Почему именно сегодня, уже после того, как проиграл выборы — тут есть вопросы. Вроде бы выборы завершились. Можно же это было сделать раньше», — указал он. Отвечая на вопрос о том, может ли в будущем занять какую-то другую ответственную должность уже экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев, советник Зеленского сказал: «Почему нет? Наев — боевой украинский генерал, который прошел войну, имеет огромный опыт. К этим генералам нет претензий, это боевые генералы. Мы должны сегодня сохранить этих боевых генералов, у которых есть огромный опыт, знания, и которые уже научились воевать».

Обновлено в 20:19 Апаршин считает, что есть вопросы, почему смена командующего ООС была проведена после завершения президентских выборов.

Обновлено в 20:28 Новый командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Сирский является достойным человеком и профессиональным генералом.Об этом сообщил советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин."Это абсолютно нормальное назначение.

ФОТО К НОВОСТИ: «Советник Зеленского: новый командующий Объединенных сил достойный и профессиональный, но вопрос, почему его нужно было назначать сейчас»
Фото Советник Зеленского: новый командующий Объединенных сил достойный и профессиональный, но вопрос, почему его нужно было назначать сейчас
Фото Советник Зеленского о смене командующего операцией Объединенных сил: Почему именно сегодня – есть вопросы
Фото У Зеленского прокомментировали назначение нового командующего ООС
Фото У Зеленского прокомментировали назначение нового командующего ООС
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.05.19, 18:07 Новый командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Сырский является достойным человеком и профессиональным генералом, но не до конца понятно, почему данное кадровое назначение нужно было…
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Газета День Газета День  ·  06.05.19, 18:54 Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что новый командующий Объединенных сил Александр Сирский является достойным человеком и…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.05.19, 19:07 Петр Порошенко сегодня назначил новым командующим Александра Сырского.
ТСН ТСН  ·  06.05.19, 19:46 Компетенция генерала сомнений не вызывала, однако момент для кадрового решения удивил.
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Facenews Facenews  ·  06.05.19, 20:28 Новый командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Сирский является достойным человеком и профессиональным генералом.Об этом сообщил советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского…
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