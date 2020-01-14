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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 21:44
· Оман · Зеленский решил
Советник Зеленского объяснил, почему президент не мог сразу вылететь из Омана

Советник Зеленского объяснил, почему президент не мог сразу вылететь из Омана (6 новостей)

«Помощник президента дал интервью "Украинской правде"»

Президент Украины Владимир Зеленский решил возвращаться в Киев сразу после того, как узнал о крушении самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", но воздушный коридор был ограничен, заявил помощник Зеленского Андрей Ермак. Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Омана после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" настолько быстро, насколько это было возможно в сложившейся в регионе ситуации. Об этом его помощник Андрей Ермак заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 14 января.

По словам Ермака, Зеленский решил "немедленно возвращаться в Киев" сразу после того, как узнал об авиакатастрофе.

"Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел", сказал он.

Ермак добавил, что поездка Зеленского в Оман была частной, поэтому "ни копейки бюджетных денег не было потрачено ни на дорогу туда, ни на дорогу обратно".

Медведчук говорит, что не летал на встречу к Зеленскому в Оман
Медведчук говорит, что не летал на встречу к Зеленскому в Оман

"Все спекуляции, а также конспирологические теории по поводу самолета [народного депутата от "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора] Медведчука, куда и как этот самолет летел, не имеют под собой никаких оснований и являются продолжением грязных технологий, которые имели место быть еще во времена президентской кампании с тех пор не изменились ни заказчики, ни их методы", подытожил он.

5 января "Страна" сообщила, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

Утром 8 января пресс-служба Зеленского сообщила, что он прервал визит в Оман и срочно возвращается в Украину.

По данным журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший")", чартерный самолет, на котором летел президент, приземлился в Жулянах в 2.37 ночи 9 января.

Обновлено в 19:57 Помощник президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский вернулся настолько быстро, насколько это было возможно, но эта информация вызывает сомнения.

Обновлено в 21:44 Помощник президента дал интервью "Украинской правде".

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  14.01.20, 16:57 Президент Владимир Зеленский не мог быстрее вернуться в Украину из Омана, когда узнал о падении самолета, так как воздушный коридор был ограничен в связи с инцидентом. Об этом в интервью Украинской правде…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  14.01.20, 18:45 Президент Украины Владимир Зеленский не смог после падения самолета МАУ сразу вернуться, так как было закрыто воздушное пространство. Помощник и главный советник президента по международным вопросам Андрей…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  14.01.20, 18:46 Президент Владимир Зеленский решил немедленно возвращаться из Омана домой, в Украину, сразу как только он узнал о падении самолета МАУ. Однако воздушный коридор между странами был ограничен. Об этом в…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.20, 19:57 Помощник президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский вернулся настолько быстро, насколько это было возможно, но эта информация вызывает сомнения.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  14.01.20, 21:44 Помощник президента дал интервью "Украинской правде".
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