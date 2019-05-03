Советник Зеленского пообещал восстановить ответственность за незаконное обогащение

В Украине уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена. Об этом заявил советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка.Об этом Рябошапка заявил в Брюсселе, где команда Владимира Зеленского встречалась с чиновниками ЕС, сообщает "Европейская правда".

Как ранее сообщал Фокус:

КСУ 26 февраля признал не соответствующей Основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что статья о незаконном обогащении чиновников не была эффективной на деле. 28 февраля президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду в качестве неотложного новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение. Также альтернативные депутаты подали альтернативные законопроекты. МВФ, США и ЕС в Украине назвало все зарегистрированные законопроекты несовершенными и попросили депутатов отложить их рассмотрение.

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Обновлено в 13:47 Это необходимо для работы с Международным валютным фондом.

Обновлено в 14:07 Советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка уверяет, что уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена.