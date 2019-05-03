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Фокус Фокус · · Обновлено в 14:07
Советник Зеленского пообещал восстановить ответственность за незаконное обогащение

Советник Зеленского пообещал восстановить ответственность за незаконное обогащение (11 новостей)

«Это необходимо для работы с Международным валютным фондом»

В Украине уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена. Об этом заявил советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка.Об этом Рябошапка заявил в Брюсселе, где команда Владимира Зеленского встречалась с чиновниками ЕС, сообщает "Европейская правда".

Как ранее сообщал Фокус:

КСУ 26 февраля признал не соответствующей Основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что статья о незаконном обогащении чиновников не была эффективной на деле. 28 февраля президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду в качестве неотложного новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение. Также альтернативные депутаты подали альтернативные законопроекты. МВФ, США и ЕС в Украине назвало все зарегистрированные законопроекты несовершенными и попросили депутатов отложить их рассмотрение.

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Обновлено в 13:47 Это необходимо для работы с Международным валютным фондом.

Обновлено в 14:07 Советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка уверяет, что уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена.

ФОТО К НОВОСТИ: «Советник Зеленского пообещал восстановить ответственность за незаконное обогащение»
Фото Советник Зеленского пообещал восстановить ответственность за незаконное обогащение
Фото У Зеленского пообещали ЕС возобновить ответственность за незаконное обогащение
Фото У Зеленского пообещали возобновить ответственность за незаконное обогащение
Фото У Зеленского пообещали восстановить ответственность за незаконное обогащение
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.05.19, 11:38 Возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение является одним из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).
Украинская правда Украинская правда  ·  03.05.19, 11:50 Советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка уверяет, что уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена.
РБК Украина РБК Украина  ·  03.05.19, 12:53 Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка во время брифинга в Брюсселе заявил, что ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена. Об этом сообщает…
Телеграф Телеграф  ·  03.05.19, 12:56 Возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение - одно из условий МВФ.
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.05.19, 12:59 Данилюк и Рябошапка представили в Брюсселе внешнеполитическую программу Зеленского.  
Газета День Газета День  ·  03.05.19, 13:12 Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка во время брифинга в Брюсселе заявил, что ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена. Об этом сообщает…
Канал 112 Канал 112  ·  03.05.19, 13:18 Советники избранного президентом Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка заявили, что возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение является одной из первоочередных…
Голос.UA Голос.UA  ·  03.05.19, 13:28 Советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка уверяет, что уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена.…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.05.19, 13:47 Это необходимо для работы с Международным валютным фондом.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.05.19, 14:07 Советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка уверяет, что уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена.
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