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SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников из-за старта сверхсекретного шаттла Пентагона

SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников из-за старта сверхсекретного шаттла Пентагона (3 новости)

«Запланированный на воскресенье запуск на орбиту очередной партии из 60 спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink перенесен…»

Компания SpaceX отложила запланированный на 17 мая пуск новой партии интернет-спутников системы Starlink. Согласно новому графику запуск состоится 18 мая в 03:32 по местному времени (10:32 по киевскому)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

Отмечается, что из-за конфликта интересов пуск, который должен был состояться с мыса Канаверал, перенесли на сутки.

Вероятно, SpaceX пришлось отменить пуск из-за переноса старта ракеты-носителя Atlas V, которая несет на борту секретный военный беспилотный корабль X-37B Космического командования ВВС США. Старт должен был состояться также с мыса Канаверал 16 мая, но был перенесен на сутки из-за непогоды. Об этом сообщается в Twitter компании United Launch Alliance (ULA).

По данным портала nasaspaceflight, X-37B - это многоразовая орбитальная испытательная станция, которая может находиться на низкой околоземной орбите до нескольких лет. Она предназначена для проведения экспериментов в космосе, ...

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.05.20, 02:42 Запланированный на воскресенье запуск на орбиту очередной партии из 60 спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink перенесен на 18 мая, сообщила компания…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.05.20, 05:59   Запуск на орбиту очередной партии из 60 спутников для развертывания интернет-покрытия системы Starlink перенесен. Об этом в субботу, 16 мая, сообщила компания SpaceX в Twitter.   Отмечается, что перенос…
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