SpaceX потеряла космическую капсулу Dragon (5 новостей) «Космическая капсула Crew Dragon, которая должна была доставить людей на Международную космическую станцию, была разрушена»

Космическая капсула Crew Dragon, которая должна была доставить людей на Международную космическую станцию, была разрушена.

Об этом сообщил телеканал ”Настоящее время” со ссылкой на компанию Илона Маска SpaceX. ”В компании случившееся назвали ”аномалией”, – говорится в сообщении. 17-й по счету запуск грузовика к Международной космической станции (МКС) в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX был запланирован на 03:11 по восточно-американскому времени (10:11 – по Киеву) с 40-го пускового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Космический корабль должен был доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Обновлено в 11:10 Об этом сообщил телеканал ”Настоящее время” со ссылкой на компанию Илона Маска SpaceX. ”В компании случившееся назвали ”аномалией”, – говорится в сообщении. 17-й по счету запуск грузовика к Международной космической станции (МКС) в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией…

Китайская космическая станция упадет на Землю в понедельник

Обновлено в 11:25 Космическая капсула Crew Dragon, которая должна была доставить людей на Международную космическую станцию, была разрушена.