  1. Главная
  2. Новости
  3. IT и Наука
  4. SpaceX потеряла космическую капсулу Dragon
IT и Наука
Finance Finance · · Обновлено в 11:25
· Космическая станция
SpaceX потеряла космическую капсулу Dragon

SpaceX потеряла космическую капсулу Dragon (5 новостей)

«Космическая капсула Crew Dragon, которая должна была доставить людей на Международную космическую станцию, была разрушена»

Космическая капсула Crew Dragon, которая должна была доставить людей на Международную космическую станцию, была разрушена.

Об этом сообщил телеканал ”Настоящее время” со ссылкой на компанию Илона Маска SpaceX. ”В компании случившееся назвали ”аномалией”, – говорится в сообщении. 17-й по счету запуск грузовика к Международной космической станции (МКС) в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX был запланирован на 03:11 по восточно-американскому времени (10:11 – по Киеву) с 40-го пускового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Космический корабль должен был доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Обновлено в 11:10 Об этом сообщил телеканал ”Настоящее время” со ссылкой на компанию Илона Маска SpaceX. ”В компании случившееся назвали ”аномалией”, – говорится в сообщении. 17-й по счету запуск грузовика к Международной космической станции (МКС) в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией…

Китайская космическая станция упадет на Землю в понедельник
Китайская космическая станция упадет на Землю в понедельник

Обновлено в 11:25 Космическая капсула Crew Dragon, которая должна была доставить людей на Международную космическую станцию, была разрушена.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.05.19, 09:09 Космическая капсула Dragon, которую должны использовать в первую пилотируемого орбитального полета космического корабля SpaceX, полностью уничтожена во время недавних испытаний. Причина аварии до сих…
Украинская правда Украинская правда  ·  03.05.19, 09:42 Космическая капсула Dragon, которая должна была быть использована для первого пилотируемого орбитального полета космического корабля SpaceX, была полностью уничтожена во время недавних испытаний, и причина…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  03.05.19, 10:25 Космическая капсула Crew Dragon, которую должны были использовать в первом пилотируемом орбитальном полете космического корабля SpaceX, была полностью уничтожена во время недавних испытаний. Об этом сообщила…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.05.19, 11:25 Космическая капсула Crew Dragon, которая должна была доставить людей на Международную космическую станцию, была разрушена.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «IT и Наука»
Facebook обновит дизайн и функционал

Facebook обновит дизайн и функционал
Самый большой самолет в мире совершил первый полет в США: фото и видео

Самый большой самолет в мире совершил первый полет в США:…
Последнее, что увидел разбившийся на Луне израильский зонд: фото

Последнее, что увидел разбившийся на Луне израильский зонд: фото
Зачем нужно SEO продвижение вашему бизнесу в интернете?

Зачем нужно SEO продвижение вашему бизнесу в интернете?
Xiaomi показала свой гибкий смартфон в новом видео

Xiaomi показала свой гибкий смартфон в новом видео
Погода на сегодня: ветер и мокрый снег по всей Украины

Погода на сегодня: ветер и мокрый снег по всей Украины
Можно ли покупать iPhone 7 в 2019 году? Ответ очевиден

Можно ли покупать iPhone 7 в 2019 году? Ответ очевиден
Первый полет пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon. Трансляция с Флориды

Первый полет пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon. Трансляция с Флориды
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Самая красивая женщина Украины&quot; поделилась соблазнительными фото

"Самая красивая женщина Украины" поделилась соблазнительными фото
Ситуація в ООС: про що звітують в Міноборони – трансляція (Відео)

Ситуація в ООС: про що звітують в Міноборони – трансляція…
Арсенал назвал главную трансферную цель на лето

Арсенал назвал главную трансферную цель на лето
Парубій підписав зміни до «протимінного» закону

Парубій підписав зміни до «протимінного» закону
Топалов попал в серьезное ДТП

Топалов попал в серьезное ДТП
&quot;Мисс Уругвай&quot; покончила с собой

"Мисс Уругвай" покончила с собой
Volkswagen потерял более 30 млрд евро из-за «Дизельгейта»

Volkswagen потерял более 30 млрд евро из-за «Дизельгейта»
На Закарпатье осуществляются попытки рейдерского захвата госпредприятия, - блогер

На Закарпатье осуществляются попытки рейдерского захвата госпредприятия, - блогер
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.