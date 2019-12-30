Спасателей перевели на усиленный режим службы

Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим службы в период празднования новогодних и Рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. В это время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Нацполиции, региональными службами гражданской защиты по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности на задействованных объектах и на случай совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций опасных событий В период празднования новогодних праздников на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.

Обновлено в 14:56 В 702 населенных пунктах Украины в ночь с 31 декабря на 1 января запланировано 910 праздничных мероприятий.

Обновлено в 15:16 Для обеспечения правопорядка в местах проведения праздничных мероприятий правоохранители будут работать в усиленном режиме. Будут привлечены дополнительные наряды полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.