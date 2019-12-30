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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 15:16
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Спасателей перевели на усиленный режим службы

Спасателей перевели на усиленный режим службы (8 новостей)

«Правоохранители будут нести службу в местах проведения праздничных мероприятий»

Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим службы в период празднования новогодних и Рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. В это время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Нацполиции, региональными службами гражданской защиты по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности на задействованных объектах и на случай совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций опасных событий В период празднования новогодних праздников на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.

Обновлено в 14:56 В 702 населенных пунктах Украины в ночь с 31 декабря на 1 января запланировано 910 праздничных мероприятий.

Обновлено в 15:16 Для обеспечения правопорядка в местах проведения праздничных мероприятий правоохранители будут работать в усиленном режиме. Будут привлечены дополнительные наряды полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Спасателей перевели на усиленный режим службы»
Фото Спасателей перевели на усиленный режим службы
Фото Спасатели дежурят в усиленном режиме
Фото Сотрудники ГСЧС приступили к усиленному режиму работы
Фото В период праздников спасатели будут работать в усиленном режиме
Фото Полиция будет работать в усиленном режиме в новогоднюю ночь
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РБК Украина РБК Украина  ·  30.12.19, 08:40 В период празднования новогодних и Рождественских праздников, спасатели перешли в усиленный режим службы для обеспечения защиты населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций и пожаров. Об…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.12.19, 10:24 Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим службы в период празднования новогодних и Рождественских праздников, сообщает пресс-служба ГСЧС. В это время обеспечивается усиленный мониторинг…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  30.12.19, 11:38 На время новогодних и Рождественских праздников украинских спасателей перевели на усиленный режим службы для защиты людей и территории государства от чрезвычайных ситуаций и пожаров. Об этом сообщает…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  30.12.19, 12:48 Правоохранители будут нести службу в местах проведения праздничных мероприятий
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Газета День Газета День  ·  30.12.19, 13:11 На период праздников спасатели перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. «В настоящее время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.12.19, 14:56 В 702 населенных пунктах Украины в ночь с 31 декабря на 1 января запланировано 910 праздничных мероприятий.
РБК Украина РБК Украина  ·  30.12.19, 15:16 Национальная полиция будет работать в усиленном режиме в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.Так,…
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