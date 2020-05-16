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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 00:49
· Пресс-служба · Площадь · Дарницкий район
Спасатели ликвидировали возгорание торфа в Киеве

Спасатели ликвидировали возгорание торфа в Киеве (4 новости)

«В результате возгорания никто не пострадал»

  В Дарницком районе Киева ликвидировали возгорание торфа на площади 80 кв. м. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook. Отмечается, что информация о возгорании торфа на улице Лермонтова, 101, поступила в субботу в 15.09. Было установлено, что торф горит отдельными ячейками на общей площади 80 кв.м. Спасатели локализовали огонь в 18.43, а полностью ликвидировали − в 19.11. Как подчеркнули в ГСЧС, причина возникновения пожара выясняется, жертв и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что пожарные Киева в течение двух недель тушили крупное возгорание торфа в районе ТЭЦ-6 и озера Алмазное. Под Киевом пожар уничтожил дачные дома

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Обновлено в 00:49 В результате возгорания никто не пострадал.

ФОТО К НОВОСТИ: «Спасатели ликвидировали возгорание торфа в Киеве»
Фото Спасатели ликвидировали возгорание торфа на площади 80 кв. м в Киеве
Фото Спасатели ликвидировали возгорание торфа в Киеве
Фото В Киеве ликвидировали возгорание торфа
Фото В Киеве произошел пожар: горел торф
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.05.20, 22:20 Спасатели ликвидировали возгорание торфа на площади 80 кв. м. в Дарницком районе Киева, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС в Фейсбуке.
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 23:08 В Дарницком районе столицы произошло возгорание торфа.
ТСН ТСН  ·  17.05.20, 00:49 В результате возгорания никто не пострадал.
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