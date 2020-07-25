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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 00:58
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Спасатели начали эвакуацию туристов, застрявших на Говерле

Спасатели начали эвакуацию туристов, застрявших на Говерле (11 новостей)

«Группа отдыхающих попала под сильный ливень»

В сопровождении спасателей, часть туристов, которых эвакуировали с Говерлы, на Богун уже добралась урочища Козьмещик.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 20:00, в сопровождении спасателей, 2 женщины и 4 детей на Богун достались урочища Козьмещик. Там туристы оставили свои автомобили. Остальные 7 человек в сопровождении спасателей догоняют друзей пешком", - говорится в сообщении.

В Карпатах на горе Говерла-за непогоды застряла группа туристов с малолетними дитьми.Рятувальникы получили информацию об инциденте в субботу, 25 июля, в 13:45. В Раховском районе во время прохождения туристического маршрута 13 туристов, среди которых шестеро детей, попали под сильный ливень и нуждаются в помощи. К месту их пребывания направлено четверо спасателей и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина. В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами. Работники ДСНС сопроводили шестерых детей и двух женщин к транспортному средству.

Обновлено в 23:31 Сегодня, 25 июля, на Закарпатье в Раховском районе сотрудники ГСЧС эвакуировали с горы Говерла группу туристов с малолетними детьми, которые попали под сильный дождь. Об этом заявили в ГСЧС.

Обновлено в 00:58 Ранее 25 июля Министерство внутренних дел Украины уведомило о шести детях в числе 13 туристов, которые отправились на Говерлу и попали под ливень.

ФОТО К НОВОСТИ: «Спасатели начали эвакуацию туристов, застрявших на Говерле»
Фото С горы Говерла эвакуируют группу туристов с малолетними детьми
Фото Спасатели начали эвакуацию туристов, застрявших на Говерле
Фото С Говерлы эвакуируют группу туристов с детьми, младшему полтора года – МВД
Фото Спасатели эвакуируют туристов с детьми с Говерлы
Фото Показали фото эвакуации туристов с Говерлы
Фото Спасатели эвакуируют туристов с детьми с Говерлы
Фото Полезли в горы, попали под ливень: с Говерлы эвакуируют группу туристов с малолетними детьми
Фото С Говерлы эвакуировали туристов с детьми – ГСЧС
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ТСН ТСН  ·  25.07.20, 18:16 Группа отдыхающих попала под сильный ливень.
УНН УНН  ·  25.07.20, 18:23 Спасательная группа встретилась с туристами, которые из-за ливня застряли на Говерле с 6 детьми, и начала спуск женщин и детей к транспортному средствуа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.07.20, 18:50 В Раховском районе Закарпатской области спасатели эвакуируют с горы Говерла группу туристов с малолетними детьми.
Гордон Гордон  ·  25.07.20, 20:11 Группа туристов из 13 человек, из которых шестеро – дети, во время прохождения туристического маршрута в Карпатах попала под сильный ливень. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.В…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  25.07.20, 20:23 Шестерых детей и двух женщин снегоболотоходом «Богун» доставят в с. Лазещина. Остальные члены группы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком.
Голос.UA Голос.UA  ·  25.07.20, 21:01 Шестерых детей и двух женщин снегоболотоходом «Богун» доставят в с. Лазещина. Остальные члены группы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком. Об этом пишет «УНИАН». В Раховском…
Апостроф Апостроф  ·  25.07.20, 21:12 Сегодня, 25 июля, в 13:45 Закарпатская служба ГСЧС получила сообщение, что в районе горы Говерла в помощи нуждается группа туристов из 13 человек, среди которых четверо детей в возрасте от полутора до…
Телеграф Телеграф  ·  25.07.20, 23:31 Сегодня, 25 июля, на Закарпатье в Раховском районе сотрудники ГСЧС эвакуировали с горы Говерла группу туристов с малолетними детьми, которые попали под сильный дождь. Об этом заявили в ГСЧС.
Гордон Гордон  ·  26.07.20, 00:58 В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что эвакуировали с горы Говерла трех взрослых и четырех детей, остальные спускаются самостоятельно.Операция по эвакуации детей из числа туристов,…
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