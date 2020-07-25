Спасатели начали эвакуацию туристов, застрявших на Говерле

В сопровождении спасателей, часть туристов, которых эвакуировали с Говерлы, на Богун уже добралась урочища Козьмещик.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 20:00, в сопровождении спасателей, 2 женщины и 4 детей на Богун достались урочища Козьмещик. Там туристы оставили свои автомобили. Остальные 7 человек в сопровождении спасателей догоняют друзей пешком", - говорится в сообщении.

В Карпатах на горе Говерла-за непогоды застряла группа туристов с малолетними дитьми.Рятувальникы получили информацию об инциденте в субботу, 25 июля, в 13:45. В Раховском районе во время прохождения туристического маршрута 13 туристов, среди которых шестеро детей, попали под сильный ливень и нуждаются в помощи. К месту их пребывания направлено четверо спасателей и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина. В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами. Работники ДСНС сопроводили шестерых детей и двух женщин к транспортному средству.

Обновлено в 23:31 Сегодня, 25 июля, на Закарпатье в Раховском районе сотрудники ГСЧС эвакуировали с горы Говерла группу туристов с малолетними детьми, которые попали под сильный дождь. Об этом заявили в ГСЧС.

Обновлено в 00:58 Ранее 25 июля Министерство внутренних дел Украины уведомило о шести детях в числе 13 туристов, которые отправились на Говерлу и попали под ливень.