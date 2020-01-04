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Спасатели переведены на усиленный режим службы

Спасатели переведены на усиленный режим службы (4 новости)

«В случае необходимости наготове 700 тысяч единиц спецтехники и 13 тыс. спасателей»

Органы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) переведены на усиленный режим несения службы на период рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Сообщается, что в период с 4 по 8 января для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной специальной техники. «В это время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на задействованных объектах и на случай совместных действий в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий», — сообщили спасатели. На случай осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тысяч человек и 3,7 тысяч единиц техники.

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РБК Украина РБК Украина  ·  04.01.20, 12:00 Органы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) переведены на усиленный режим несения службы на период рождественских праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.01.20, 14:25 В случае необходимости наготове 700 тысяч единиц спецтехники и 13 тыс. спасателей
ForUm ForUm  ·  04.01.20, 15:40 Органы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) переведены на усиленный режим несения службы на период рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.Сообщается,…
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