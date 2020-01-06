Спасатели призвали украинцев отказаться от использования фейерверков на Рождество (4 новости) «В связи с использованием пиротехники в период новогодних и рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий»

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) советует отказаться от петард и фейерверков на Рождество, говорится на сайте ведомства.

Спасатели отметили, что в период новогодних и рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий. В основном это связано с тем, что люди не соблюдают правила пожарной безопасности во время использования пиротехники.

"1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель села Николаевка Емильчинского района Житомирской области. Как выяснилось, мужчина зажег салют, однако последний резко взорвался", – рассказали в ГосЧС.

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В ведомстве напомнили, что во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехники до завершения боевых действий на востоке Украины, поскольку взрывы могут нанести вред людям с посттравматическим синдромом.

Впрочем, законодательство Украины не предусматривает никакого наказания за нарушение запретов, которые внедряются на местном уровне – городских и сельских советов.