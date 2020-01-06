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Спасатели призвали украинцев отказаться от использования фейерверков на Рождество

Спасатели призвали украинцев отказаться от использования фейерверков на Рождество (4 новости)

«В связи с использованием пиротехники в период новогодних и рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий»

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) советует отказаться от петард и фейерверков на Рождество, говорится на сайте ведомства.

Спасатели отметили, что в период новогодних и рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий. В основном это связано с тем, что люди не соблюдают правила пожарной безопасности во время использования пиротехники.

"1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель села Николаевка Емильчинского района Житомирской области. Как выяснилось, мужчина зажег салют, однако последний резко взорвался", – рассказали в ГосЧС.

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В ведомстве напомнили, что во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехники до завершения боевых действий на востоке Украины, поскольку взрывы могут нанести вред людям с посттравматическим синдромом.

Впрочем, законодательство Украины не предусматривает никакого наказания за нарушение запретов, которые внедряются на местном уровне – городских и сельских советов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Спасатели призвали украинцев отказаться от использования фейерверков на Рождество»
Фото Спасатели призвали украинцев отказаться от использования фейерверков на Рождество
Фото ДСНС призывает отказаться от пиротехники на Рождество
Фото Спасатели призывают украинцев отказаться от петард и фейерверков на Рождество
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