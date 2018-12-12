"Спасибо, Путин, спасибо, Россия": патрульный-злоумышленник из Харькова похвастался паспортом РФ (3 новости) «Экс-сотрудник патрульной полиции Харькова уехал в Россию и получил там гражданство. О получении паспорта РФ бывший харьковский патрульный Денис Кучеренко…»

Бывший патрульный Денис Кучеренко из Харькова переехал в РФ и принял российское гражданство.

Новым паспортом похвастался в Instagram, пишет Obozrevatel.

"Спасибо всем, кто в трудную минуту мне помог, спасибо всем, кто хоть как-то причастен к получению этого паспорта... Спасибо МВД РФ, спасибо ФСБ РФ, спасибо всем службам и спецслужбам. Спасибо В.В.Путину, спасибо, России!" - написал Кучеренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лейтенант Коломбо (@viu_trr_trr) 11 Дек 2018 в 12:39 PST

Победительница конкурса Мисс Украина 2018: что публикует в Instagram красавица

Он служил во 2-м батальоне. Знакомые Кучеренко, рассказывают, что коп попался на разборке чужого автомобиля.

"Была история, трое патрульных похитили, разобрали и продали по частям автомобиль. Также они требовали деньги у владельца авто. Так вот среди них был и Кучеренко", - рассказал один из патрульных.

Кучеренко проходит по делу о превышении служебных полномочий. Приговор еще не вынесли.

В прокуратуре Харьковской области сообщили, что Кучеренко находится в розыске.

По декларации экс-коп в патрульную службу пришел в июле 2017 года, а уволился в конце апреля этого года. В документе указано, что проживает он с родителями в квартире. В семье есть ВАЗ 2006 года выпуска. За шесть месяцев 2017 года Кучеренко в полиции заработал 35 тыс. грн.

Служба безопасности Украины проводит расследование по факту возможной государственной измены первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.