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"Спасибо, Путин, спасибо, Россия": патрульный-злоумышленник из Харькова похвастался паспортом РФ

"Спасибо, Путин, спасибо, Россия": патрульный-злоумышленник из Харькова похвастался паспортом РФ (3 новости)

«Экс-сотрудник патрульной полиции Харькова уехал в Россию и получил там гражданство. О получении паспорта РФ бывший харьковский патрульный Денис Кучеренко…»

Бывший патрульный Денис Кучеренко из Харькова переехал в РФ и принял российское гражданство.

Новым паспортом похвастался в Instagram, пишет Obozrevatel.

"Спасибо всем, кто в трудную минуту мне помог, спасибо всем, кто хоть как-то причастен к получению этого паспорта... Спасибо МВД РФ, спасибо ФСБ РФ, спасибо всем службам и спецслужбам. Спасибо В.В.Путину, спасибо, России!" - написал Кучеренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лейтенант Коломбо (@viu_trr_trr) 11 Дек 2018 в 12:39 PST

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Он служил во 2-м батальоне. Знакомые Кучеренко, рассказывают, что коп попался на разборке чужого автомобиля.

"Была история, трое патрульных похитили, разобрали и продали по частям автомобиль. Также они требовали деньги у владельца авто. Так вот среди них был и Кучеренко", - рассказал один из патрульных.

Кучеренко проходит по делу о превышении служебных полномочий. Приговор еще не вынесли.

В прокуратуре Харьковской области сообщили, что Кучеренко находится в розыске.

По декларации экс-коп в патрульную службу пришел в июле 2017 года, а уволился в конце апреля этого года. В документе указано, что проживает он с родителями в квартире. В семье есть ВАЗ 2006 года выпуска. За шесть месяцев 2017 года Кучеренко в полиции заработал 35 тыс. грн.

Служба безопасности Украины проводит расследование по факту возможной государственной измены первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  12.12.18, 13:56 Патрульный из Харькова Денис Кучеренко, который вместе с другими двумя правоохранителями принял участие в преступной схеме по вымогательству, не только засветился в России, но и получил российское гражданство.…
057.ua 057.ua  ·  12.12.18, 15:21 Экс-сотрудник патрульной полиции Харькова уехал в Россию и получил там гражданство. О получении паспорта РФ бывший харьковский патрульный Денис Кучеренко написал на своей странице в Instagram. Также он…
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