Спецназ ГБР штурмует музей Гончара

Ймовірні представники Державного бюро розслідувань, так і не показавши ані адвокатам, ані народним депутатам, ані представникам ЗМІ жодних документів – ані своїх посвідчень, які б доводили їхню приналежність до ДБР, ані ухвали суду – силоміць відкрили двері будівлі Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара" і незаконно проникли всередину.

Силовики із нашивками ДБР відштовхнули журналістів, народних депутатів та юристів, після чого зачинилися всередині приміщення, в якому, серед іншого, зберігається особисте майно Петра Порошенка. Під час усього "дійства" можна було почути крики, лайку та зайки болю – вочевидь хтось із присутніх постраждав.

Це вже втретє за день ДБР намагалася потрапити до музею. Під вхід до будівлі під'їхав вже другий автобус відомства. Вперше вони вимагали від адміністрації відкрити експозицію. Однак цього не було зроблено, адже власник не дав дозволу. Виставка має відкритися після карантину і дозволу працювати муз...