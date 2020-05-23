Спецрейсом из Барбадоса вернули 600 украинских моряков (5 новостей) «В Украину из Барбадоса вернули 600 украинских моряков»

“600 украинских моряков возвращаются домой. Это члены экипажей круизных лайнеров компании „Royal Caribbean“. 2 специальные рейса из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь”, — написал Криклий.

По его словам, министерство работает над скорейшим восстановлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами. “Сейчас самое сложное — договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, тестирования пассажиров”, — добавил министр.

Обновлено в 23:18 Два специальных рейса с украинскими моряками из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь.

Обновлено в 00:10 В Украину из Барбадоса вернули 600 украинских моряков