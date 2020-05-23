  1. Главная
  2. Новости
  3. Спецрейсом из Барбадоса вернули 600 украинских моряков
УНН УНН · · Обновлено в 00:10
Спецрейсом из Барбадоса вернули 600 украинских моряков

Спецрейсом из Барбадоса вернули 600 украинских моряков (5 новостей)

«В Украину из Барбадоса вернули 600 украинских моряков»

“600 украинских моряков возвращаются домой. Это члены экипажей круизных лайнеров компании „Royal Caribbean“. 2 специальные рейса из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь”, — написал Криклий.

По его словам, министерство работает над скорейшим восстановлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами.

“Сейчас самое сложное — договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, тестирования пассажиров”, — добавил министр.

Обновлено в 23:18 Два специальных рейса с украинскими моряками из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь.

Обновлено в 00:10 В Украину из Барбадоса вернули 600 украинских моряков

ФОТО К НОВОСТИ: «Спецрейсом из Барбадоса вернули 600 украинских моряков»
Фото Спецрейсом из Барбадоса вернули 600 украинских моряков
Фото В Украину вернулись 600 украинских моряков из Барбадоса
Фото На родину из Барбадоса вернули 600 украинских моряков
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новый Регион Новый Регион  ·  23.05.20, 19:08 В Украину с Барбадоса вернулось 600 наших граждан — членов экипажей круизных лайнеров компании “Royal Caribbean”. Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. “600 украинских…
Униан Униан  ·  23.05.20, 22:32 Министр инфраструктуры сообщил, что это члены экипажей круизных лайнеров компании "Royal Caribbean".
Телеграф Телеграф  ·  23.05.20, 23:18 Два специальных рейса с украинскими моряками из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь.
Подробности Подробности  ·  24.05.20, 00:10 В Украину из Барбадоса вернули 600 украинских моряков
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Минздраве рассказали, спасет ли загар на солнце от заражения коронавирусом

В Минздраве рассказали, спасет ли загар на солнце от заражения…
Из Турции в Одессу направился паром с эвакуированными украинцами

Из Турции в Одессу направился паром с эвакуированными украинцами
Team Secret стали чемпионами OGA Dota PIT 2020

Team Secret стали чемпионами OGA Dota PIT 2020
Ученые назвали даты окончания пандемии COVID-19 в странах-эпицентрах

Ученые назвали даты окончания пандемии COVID-19 в странах-эпицентрах
Владимир Остапчук подал запрос на психологическую экспертизу его бывшей

Владимир Остапчук подал запрос на психологическую экспертизу его бывшей
На Кіпрі вперше з початку пандемії не виявлено нових випадків Covid-19

На Кіпрі вперше з початку пандемії не виявлено нових випадків…
На Киевщине 16-летний подросток застрелил ветерана АТО

На Киевщине 16-летний подросток застрелил ветерана АТО
У депутатській групі Давиденка відкинули версію самогубства: його вбили

У депутатській групі Давиденка відкинули версію самогубства: його вбили
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.