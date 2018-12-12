Спортинг - Ворскла. Онлайн матча Лиги Европы

Сегодня в 13:00

"Ворскла" назвала список из 21 игрока, которые сегодня отправятся в Лиссабон на заключительный матч группового этапа Лиги Европы против "Спортинга". Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Вратари: Шуст, Ткаченко

Защитники: Артур, Даллку, Чижов, Мартыненко, Пердута, Сапай, Кане, Гиоргадзе

Полузащитники: Габелок, Мысык, Одарюк, Сакив, Ребенок, Скляр, Шарпар, Чеснаков

Мораес раскритиковал игроков "Динамо", не подавших ему руки

Нападающие: Карека, Коломоец, Сергийчук

Отметим, что в списке отсутствуют форвард Кулач и полузащитники Кравченко и Кобахидзе.