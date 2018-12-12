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Спортинг - Ворскла. Онлайн матча Лиги Европы

Спортинг - Ворскла. Онлайн матча Лиги Европы (4 новости)

«Полтавская Ворскла назвала состав на последний матч Лиги Европы»

"Ворскла" назвала список из 21 игрока, которые сегодня отправятся в Лиссабон на заключительный матч группового этапа Лиги Европы против "Спортинга". Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Вратари: Шуст, Ткаченко

Защитники: Артур, Даллку, Чижов, Мартыненко, Пердута, Сапай, Кане, Гиоргадзе

Полузащитники: Габелок, Мысык, Одарюк, Сакив, Ребенок, Скляр, Шарпар, Чеснаков

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Нападающие: Карека, Коломоец, Сергийчук

Отметим, что в списке отсутствуют форвард Кулач и полузащитники Кравченко и Кобахидзе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Спортинг - Ворскла. Онлайн матча Лиги Европы»
Фото Спортинг - Ворскла. Онлайн матча Лиги Европы
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Фото "Ворскла" назвала состав на последний матч Лиги Европы
Фото Ворскла назвала состав на матч со Спортингом
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