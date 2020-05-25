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Спотворював ПЛР-тести на Covid-19: у Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру

Спотворював ПЛР-тести на Covid-19: у Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру (4 новости)

«В лабораторному центрі Дніпра працювала комісія МОЗ»

Недавно Минздрав проводил проверку в лабораторном центре Днепра. Комиссия установила, что руководитель центра Александр Штепа искажал результаты тестов на коронавирус и предоставлял ложные результаты.

Руководителя Днепропетровского областного лабораторного центра обвинили в искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

Штепу уволили 22 мая и в тот же день назначили на должность нового человека.

Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19. Как результат работы комиссии – увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу, – говорится в сообщении.

Минздрав временно назначил на эту должность Инну Похмурко, которая была заместителем директора, заведующего отделом физических и химических факторов.

В пресс-службе отметили, что работа лабораторного центра уже налажена. За выходные дни в лаборатории провели около 1 000 проб.

По состоянию на 25 мая, в Днепропетровской области выявили 875 случаев заражения COVID-19. 191 человек уже выздоровел, 17 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главком Главком  ·  25.05.20, 13:41 В лабораторному центрі Дніпра працювала комісія МОЗ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.05.20, 14:03 За результатом роботи комісії МОЗу та правоохоронців з Дніпровського лабораторного центру звільнили керівника Олександра Штепу
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 14:06 В Днепре уволили руководителя лабораторного центра Александра Штепу из-за обвинений его лаборатории в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID-19.
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