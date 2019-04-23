Спустили на воду новый разведывательный корабль (7 новостей и 1 видео) «Корабль может выполнять телеметрическую и радиотехническую разведку»

Новый средний разведывательный корабль для Военно-морских сил Украины спускают сейчас на воду на киевском заводе "Кузница на Рыбальском".

Прямую видеотрансляцию церемонии ведет "Пятый канал".

Это самый большой военный корабль, построенный в Украине за последние 17 лет (в 2002 году был спущен на воду корвет "Тернополь"). После заводских и государственных испытаний он войдет в состав ВМС Украины.

Разведывательный корабль построен на базе судна проекта 502ЕМ. Его длина — 54,8 м, ширина — 9,8 м, водоизмещение — 1220 тонн, скорость — 11,6 узлов, дальность — 7200 миль, автономность — 28 суток.

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Средние разведывательные корабли предназначены для радиоперехвата каналов связи на всех частотах, ретрансляции закрытых каналов связи, ведения телеметрической и радиотехнической разведки, идентификации и систематизирования источников электромагнитного излучения, проведения замеров физических полей, составления акустических и электромагнитных "портретов" кораблей и подводных лодок, контроля морских коммуникаций, фиксации перемещения кораблей противника, наблюдения за артиллерийскими стрельбами и пусками ракетного вооружения.

Обновлено в 16:00 Отмечается, что спуск корабля является продолжением развития кораблестроения в рамках Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года для нужд ВМС ВС Украины с целью укрепления морских границ государства.

Обновлено в 16:33 Судно построили в рамках государственной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года с целью укрепления морских границ Украины.