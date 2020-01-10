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Спутник зафиксировал тепловой след иранских ракет на пути к Boeing - СМИ

Спутник зафиксировал тепловой след иранских ракет на пути к Boeing - СМИ (7 новостей)

«Разведывательный спутник США перед крушением украинского лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении лайнера, сообщил…»

Разведывательный спутник США перед крушением украинского лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении лайнера, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя. «Американский спутник фиксировал тепловой след двух ракет, приближавшихся к самолету», — сообщил представитель. По его словам, американская разведка убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета и затем по нему были запущены две ракеты класса «земля-воздух», которые сбили лайнер. Ранее телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя США, ознакомленного с данными разведки, сообщил, что самолет был сбит двумя зенитными ракетами российского производства SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства «Тор-М1»). Он также сообщил, что американская разведка располагает данными, что иранский радар захватил потенциальную цель — украинский самолет. Вскоре после этого самолет рухнул. Все данные были собраны аналитиками американской разведки уже утром после происшедшего, однако потребовался еще один день, чтобы все перепроверить, сообщил представитель, передает CNN. При этом американская сторона исходит из того, что иранцы сбили самолет по ошибке.

Обновлено в 13:37 Об этом сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя.

Обновлено в 14:36 Американский разведывательный спутник перед крушением украинского самолета в Иране зафиксировал тепловой след двух ракет в направлении самолета. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя. По его словам, американская разведка

ФОТО К НОВОСТИ: «Спутник зафиксировал тепловой след иранских ракет на пути к Boeing - СМИ»
Фото Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, приближавшихся к украинскому самолету
Фото Спутник зафиксировал тепловой след иранских ракет на пути к Boeing - СМИ
Фото Спутник США зафиксировал тепловой след двух ракет на пути к украинскому самолету
Фото Американский спутник зафиксировал пуск ракет по украинскому самолету - ABC News
Фото Американский спутник зафиксировал тепловые следы ракет, летевших в сторону лайнера МАУ
Фото На пути к украинскому Boeing спутник зафиксировал тепловой след иранских ракет, - американские СМИ
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.01.20, 11:56 Разведывательный спутник США перед крушением украинского лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении лайнера, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.01.20, 12:23 Американский разведывательный спутник перед крушением украинского самолета в Иране зафиксировал тепловой след двух ракет в направлении самолета, сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного…
РБК Украина РБК Украина  ·  10.01.20, 12:38 Разведывательный спутник США перед крушением украинского самолета зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета. Об этом сообщил телеканал ABC News, ссылаясь…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  10.01.20, 13:36 Разведывательный спутник США перед крушением украинского лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые выпустили в направлении лайнера. Об этом сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  10.01.20, 13:37 Разведывательный спутник США перед крушением украинского лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые выпустили в направлении лайнера. Об этом сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  10.01.20, 14:36 Американский разведывательный спутник перед крушением украинского самолета в Иране зафиксировал тепловой след двух ракет в направлении самолета. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного…
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