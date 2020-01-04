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Экономика и финансы
УНН УНН · · Обновлено в 15:56
· АЭС · Январь
Сработала защита - Южно-Украинская АЭС отключила третий блок

Сработала защита - Южно-Украинская АЭС отключила третий блок (5 новостей)

«Южно-Украинская атомная электростанция (ЮУАЭС, Николаевская область) в субботу отключила энергоблок №3 из-за срабатывания защиты. Об этом сообщает пресс-служба Национальной атомной…»

"4 января 2020 в 05:04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не менялся и находится в пределах действующих норм.

"В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - добавили в Энергоатоме.

Отметим, Южно-Украинская АЭС расположена в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом" и входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

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В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегаты общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат № 3).

Как сообщалось ранее в УНН, по состоянию на утро 3 января, украинские АЭС увеличили суточную генерацию электроэнергии.

Обновлено в 13:53 Южно-Украинская атомная электростанция (ЮУАЭС, Николаевская область) в субботу отключила энергоблок №3 из-за срабатывания защиты. Об этом сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", передают Українські Новини. "Радиационное, противопожарное и экологическое

Обновлено в 15:56 "Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - добавили в "Энергоатоме". 

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Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  04.01.20, 12:19 Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС 4 января 2020 года в 05:04 отключен от энергосети срабатыванием автоматической защиты, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом". "4 января 2020 года в 05:04 энергоблок…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  04.01.20, 12:19 Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС 4 января 2020 года в 05:04 отключен от энергосети срабатыванием автоматической защиты, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом". "4 января 2020 года в 05:04 энергоблок…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  04.01.20, 13:53 Южно-Украинская атомная электростанция (ЮУАЭС, Николаевская область) в субботу отключила энергоблок №3 из-за срабатывания защиты. Об этом сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей…
Канал 112 Канал 112  ·  04.01.20, 15:56 Сегодня, 4 января, в 05:04 энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети действием автоматической защиты. Как сообщается на сайте "Энергоатома", причины срабатывания защиты устанавливаются.…
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