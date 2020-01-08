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Срочно: Трамп объявил о дополнительных санкциях в отношении Ирана

Срочно: Трамп объявил о дополнительных санкциях в отношении Ирана (14 новостей)

«Президент США Дональд Трамп обещал, что Тегерану никогда не удастся заполучить ядерное оружие»

Авиабаза Эйн-аль-Асад в Эрбиле на северо-западе Ирака, на которой размещаются американские и коалиционные войска, была обстреляна десятками ракет. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции Ирана. Подробнее читайте здесь.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу ракетных обстрелов американских авиационных военных баз в Ираке. Об этом он заявил в обращении к нации, которое транслировали американские телеканалы. Он заявил, что при нападении Ирана на военную базу США никто не пострадал и добавил, что пока он будет президентом США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие. Подробнее читайте здесь.

В Иране потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины (МАУ). 177 человек, находившихся на борту лайнера, погибли на месте авиакататсрофы. Среди погибших - 82 гражданина Ирана, 63 пассажира из Канады, 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа). Подробнее читайте здесь.

Крушение украинского “Боинга” стало частью ирано-американского конфликта. Какая бы версия трагедии не подтвердилась, катастрофа прямо повлияет на ход событий на Ближнем Востоке. “Вести.ua” собрали все возможные версии, а также вместе с экспертами проанализировали, как это повлияет на разгорающийся между Ираном и США военным конфликтом. Подробнее читайте здесь.

В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли…
В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли…

МИД Украины вызывало на разговор посла Польши Бартоша Цихоцкого. В ходе беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Польши и Израиля от 2 января внимание польского посла было привлечено к "контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики". Подробнее читайте здесь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин запустили газопровод Турецкий поток. Лидеры стран официально заявили о завершении строительства газопровода Турецкий поток от Анапы (РФ) до поселка Кыйыкей (Турция). Подробнее читайте здесь.

В Австралии правоохранительные органы обвинили 24 человека в умышленных поджогах, способствовавших лесным пожарам на территории штата Новый Южный Уэльс. Подробнее читайте здесь.

Сегодня, когда тотально покрывший пространство рэп кажется уничтожил тягу слушателей к красивым голосам и мелодичным песням, воспоминание об Элвисе Пресли и его песнях сродни глотку родниковой воды, - столько в его песнях музыки и души, а еще жизни и сексуальности. Каждая песня этого артиста - это история, а каждое выступление - большой театр. Наверное потому спустя 43 года после его смерти мы все еще называем Элвиса Пресли Королем. Подробнее читайте здесь.

АРМА допустила участников атак на "Вести" к тестам на руководящие должности. Подробнее читайте здесь.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.01.20, 18:40 Президент США Дональд Трамп заявил, что США ответят на действия Ирана новыми экономическими санкциями. Об этом он сказал сегодня в Белом доме. "Пока я президент США, Иран никогда не получит ядерное оружие",…
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Facenews Facenews  ·  08.01.20, 18:45 Пока я президент США - Иран не получит ядерного оружия, заявил Дональд Трамп, обращаясь к нации.Президент США Дональд Трамп осудил ракетные удары Ирана по военным объектам c американскими военнослужащими…
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.01.20, 18:55 Президент США Дональд Трамп во время телевизионного обращения заявил, что Штаты отреагируют на иранскую агрессию. Речь идет о том, что 8 января Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции…
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.01.20, 19:21 Президент США Дональд Трамп обещал, что Тегерану никогда не удастся заполучить ядерное оружие.
Апостроф Апостроф  ·  08.01.20, 19:28 Президент США Дональд Трамп выступил с эмоциональной речью, не забыв о ракетном ударе по американским базам в Ираке, в результате чего, никто не пострадал.
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