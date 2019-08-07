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Срочный разговор Зеленского и Путина - Кремль озвучил свою версию

Срочный разговор Зеленского и Путина - Кремль озвучил свою версию (5 новостей)

«Журналист возложил ответственность за гибель украинцев непосредственно на РФ»

Телефонный разговор президентов России и Украины состоялся по инициативе Киева, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора Путин заявил, что для деэскалации конфликта на Донбассе прежде всего нужно, чтобы украинские военные прекратили обстрелы населенных пунктов, которые ведут к жертвам среди мирного населения. Кроме того, Путин якобы заявил Зеленскому о важности реализации Минских договоренностей, в том числе в вопросе предоставления самопровозглашенным республикам особого статуса. Он отметил необходимость диалога между сторонами конфликта в Донбассе. Отметим, что по словам президента Украины Владимира Зеленского он звонил Путину, чтобы повлиять на боевиков и те прекратили убивать украинцев на Донбассе. «Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (обстрелы и гибель украинских военных — Ред.). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей», — сказал Зеленский на брифинге в среду в Киеве.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.08.19, 13:20 По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщила в среду пресс-служба Кремля.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  07.08.19, 13:25 В Кремле утверждают, что президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин в ходе телефонного разговора 7 августа говорили о важности неукоснительного соблюдения...
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  07.08.19, 13:26 Утром 7 августа президент Украины провел срочный разговор со своим российским коллегой.
Факты Факты  ·  07.08.19, 14:38 Журналист возложил ответственность за гибель украинцев непосредственно на РФ
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