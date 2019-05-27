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США готовы вести переговоры с Ираном, если к ним готовы и в Тегеране - Трамп

США готовы вести переговоры с Ираном, если к ним готовы и в Тегеране - Трамп (4 новости)

«Соединенные Штаты Америки могут вступить в переговоры с Ираном, если иранские власти сами этого захотят. Об этом в ходе визита…»

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран захочет начать переговоры с его страной, то он положительно воспримет это предложение. Об этом американский лидер сказал перед началом переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, сообщает ТАСС в понедельник, 27 мая.

"Я верю, что Иран хочет вести переговоры с нами. Если Иран хочет с нами вести переговоры, мы тоже хотели бы их провести. Посмотрим, что получится, никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи", – сказал Трамп.

Он также заявил, что с интересом относится к идее Абэ в ближайшее время посетить Иран в целях смягчения напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

"Лидеры Японии и Ирана, как мне известно, находятся в хороших отношениях", – отметил американский президент, подтвердив, что Абэ рассказал ему о готовящемся визите в Тегеран.

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"Посмотрим, что из этого получится", – добавил президент США.

Ранее газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Трамп поддержал идею визита Абэ в Тегеран и высказал пожелание, чтобы он состоялся поскорее. По данным источников, японский премьер сообщил о своем плане президенту США в воскресенье во время совместной игры в гольф и неформального ужина в Токио. В настоящее время Трамп находится в Японии с государственным визитом.

Накануне Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. С таким заявлением выступил в ходе визита в Ирак министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

В начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке. Позже в Персидском заливе произошло обострение, и США сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, говорил, что Иран не намерен вести войну с США, но продолжит сопротивление Вашингтону. Подробно об обострении вокруг Ирана в материале Атака на Саудовскую Аравию: почему дорожает нефть.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану "официальным концом".

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