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США готовятся нанести новый удар по "Северному потоку-2"

США готовятся нанести новый удар по "Северному потоку-2" (6 новостей)

«Посол США в ФРГ полагает, что санкции будут быстрыми»

Новые санкции против газопровода «Северный поток — 2» могут быть быстро приняты американским конгрессом быстро, несмотря на предвыборную борьбу. Какими могут быть санкции, пока не известно. Не исключено, что американцы могут наложить их на фирмы, которые будут обслуживать трубопровод.

Об этом американский дипломат заявил в опубликованном во вторник интервью изданию Handelsblatt.

«Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым», — заявил Гренелл.

Американцы намерены если не предотвратить само завершение строительства трубопровода, то помешать действительному введению «Северного потока — 2» в эксплуатацию, пишет издание.

Кроме того, Гренелл призвал правительство ФРГ в целом пересмотреть политику в отношении Росси и считает, что . Германия должна прекратить кормить бестию, в то время когда сама недостаточно платит для НАТО.

Ранее мы сообщали о том, что санкции США се...

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