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США и Китай подписали торговую сделку, Трамп готов ехать в Пекин

США и Китай подписали торговую сделку, Трамп готов ехать в Пекин (3 новости)

«Следующим шагом может стать подписание второй фазы соглашения»

Президент США Дональд Трамп готов подписать соглашение с Китаем, которое оставит значительные тарифы на месте и впервые накажет Пекин, если он не выполнит обещания, связанные с его валютой, интеллектуальной собственностью и торговым балансом. Об этом сообщает Bloomberg. "Первая фаза" сделки, которую Трамп недавно назвал "большим красивым монстром", ни в коем случае не является стандартным торговым соглашением: на 86 страницах она тоньше, чем большинство по содержанию и обязательствам. США согласились сократить вдвое 15-процентные пошлины на импорт в размере 120 млрд долларов США и отложить другие в обмен на обещания Китая провести структурные реформы и приобрести на дополнительные 200 млрд долларов США американских товаров и услуг в течение следующих двух лет. Полный текст будет выпущен в среду. Тем не менее, соглашение избегает серьезных проблем, лежащих в основе китайской модели государственного капитализма, таких как ограничение промышленных субсидий и государственных компаний на будущих этапах. Ожидается, что карательные тарифы останутся на почти две трети импорта США из Китая – около 360 млрд. долларов США – до выборов как минимум в ноябре: министр финансов Стивен Мнучин заявил во вторник, что США рассмотрят вопрос о более значительном снижении тарифов только в том случае, если Китай подпишет "фазу два" торговой сделки. "Это огромное достижение для президента и экономической команды", – сказал Мнучин журналистам в Вашингтоне, добавив, что точной даты начала торговых переговоров "второй фазы" не установлено. Вице-премьер Лю Хэ, главный торговый переговорщик Китая и главный экономический советник президента Си Цзиньпина, возглавит китайскую делегацию на церемонии подписания. "Это большая победа для президента", – сказал Стивен Вон, который до прошлого года помогал контролировать торговую политику Трампа в качестве генерального советника и правого помощника торгового представителя США Роберта Лайтхизера. "Он заставил Китай взять на себя более строгие обязательства, чем в предыдущих соглашениях", – добавил он. Как ранее сообщал Фокус: В августе США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров. В октябре Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем вступили в "очень существенную фазу", результатом которых станет подписание первой части торговой сделки.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Капитал Капитал  ·  15.01.20, 19:37 Президент США Дональд Трамп заявил в среду о готовности в ближайшее время нанести визит в Китай, чтобы «ответить взаимностью» на подписание американо-китайского соглашения…
ТСН ТСН  ·  15.01.20, 20:32 Следующим шагом может стать подписание второй фазы соглашения.
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