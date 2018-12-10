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Политика
Facenews Facenews · · Обновлено в 10:19
· НАТО · США · МИД · Переговоры · Саудовская Аравия
США и ряд ближневосточных стран ведут переговоры о создании аналога НАТО

США и ряд ближневосточных стран ведут переговоры о создании аналога НАТО (12 новостей)

«США и арабские страны могут создать ближневосточный аналог НАТО»

Арабские страны и США ведут переговоры о создании антииранского альянса.

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что "обе стороны хотят, чтобы это произошло".Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в воскресенье, 9 декабря, что ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии". "Работа продолжается, и обе стороны хотят, чтобы это произошло", - сказал аль-Джубейр, добавив, что обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса (MESA, Middle East Strategic Alliance). По словам саудовского министра, в альянс могут войти также Египет и Иордания. "Цель заключается в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона", - сообщил аль-Джубейр. Свое заявление он сделал, выступая на пресс-конференции по окончании саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Помимо этого, в воскресенье в Госдепартаменте США призвали страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA. В некоторых СМИ появлялись указания на то, что новый альянс будет похож на НАТО. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 09:45 Ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от «внешней агрессии».

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Обновлено в 10:19 США, Саудовская Аравия, Египет, Иордания и еще ряд арабских стран хотят создать аналог НАТО для защиты Ближнего Востока от внешней агрессии. Об этом сообщил...

ФОТО К НОВОСТИ: «США и ряд ближневосточных стран ведут переговоры о создании аналога НАТО»
Фото США и ряд ближневосточных стран ведут переговоры о создании аналога НАТО
Фото США и ряд арабских стран могут создать ближневосточный аналог НАТО
Фото На Ближнем Востоке хотят создать аналог НАТО
Фото Для защиты от внешней агрессии: США и арабские страны хотят создать аналог НАТО
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.12.18, 08:00 Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в воскресенье, 9 декабря, что ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока…
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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  10.12.18, 10:19 США, Саудовская Аравия, Египет, Иордания и еще ряд арабских стран хотят создать аналог НАТО для защиты Ближнего Востока от внешней агрессии. Об этом сообщил...
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