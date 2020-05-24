США испытали мощное лазерное оружие, способное уничтожать беспилотники

Корабль-амфибия USS Portland (LPD 27) успешно отключил беспилотный летательный аппарат при помощи новейшей системы лазерного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Командования Тихоокеанским флотом США.

"Проводя в море передовые испытания против беспилотных летательных аппаратов и малых судов, мы получим ценную информацию о возможностях демонстратора системы твердотельного лазерного оружия против потенциальных угроз", - сказал капитан Керри Сандерс, командир портлендского подразделения.

Как известно, ВМС США с 1960-х годов разрабатывают оружие с направленной энергией, в том числе лазеры. Существующие на данный момент электромагнитные системы способны преобразовывать химическую или электрическую энергию в излучаемую энергию и фокусировать ее на целях, что приводит к их физическому повреждению или уничтожению.

"Демонстратор системы твердотельного лазерного оружия - это уникальная возможность, которую Портленд может испытывать и эксплуатировать для военно-...