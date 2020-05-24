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США испытали мощное лазерное оружие, способное уничтожать беспилотники

США испытали мощное лазерное оружие, способное уничтожать беспилотники (4 новости)

«Подобное оружие можно использовать для защиты вооруженных небольших катеров»

Корабль-амфибия USS Portland (LPD 27) успешно отключил беспилотный летательный аппарат при помощи новейшей системы лазерного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Командования Тихоокеанским флотом США.

"Проводя в море передовые испытания против беспилотных летательных аппаратов и малых судов, мы получим ценную информацию о возможностях демонстратора системы твердотельного лазерного оружия против потенциальных угроз", - сказал капитан Керри Сандерс, командир портлендского подразделения.

Как известно, ВМС США с 1960-х годов разрабатывают оружие с направленной энергией, в том числе лазеры. Существующие на данный момент электромагнитные системы способны преобразовывать химическую или электрическую энергию в излучаемую энергию и фокусировать ее на целях, что приводит к их физическому повреждению или уничтожению.

"Демонстратор системы твердотельного лазерного оружия - это уникальная возможность, которую Портленд может испытывать и эксплуатировать для военно-...

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  24.05.20, 11:15 Военно-морские силы США успешно испытали лазерное оружие против беспилотников. Видео испытаний появилось на фейсбук-странице командования Тихоокеанского флота.На кадрах видно, что военный корабль с лазерной…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.05.20, 11:43 Подобное оружие можно использовать для защиты вооруженных небольших катеров
Газета День Газета День  ·  24.05.20, 16:06 Американские военные провели в Тихом океане испытания лазерного оружия для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это первый раз, когда установку испытали против беспилотника в море. Об…
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