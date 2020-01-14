США может выделить Украине больше миллиарда долларов, - Ельченко

РБК Украина · 14.01.20, 19:22

Посол Украины в Соединенных Штатат Америки Владимир Ельченко заявил, что США может выделить Украине больше миллиарда долларов помощи. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.По…