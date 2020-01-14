Посол Украины в США Владимир Ельченко заявляет, что в 2020 году Вашингтон планирует выделить Киеву более $1млрд помощи.
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США может выделить Украине больше миллиарда долларов, - Ельченко
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