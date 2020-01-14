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США может выделить Украине больше миллиарда долларов, - Ельченко

США может выделить Украине больше миллиарда долларов, - Ельченко (3 новости)

«Новый посол Украины анонсировал запуск военной помощи от США»

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявляет, что в 2020 году Вашингтон планирует выделить Киеву более $1млрд помощи.

ФОТО К НОВОСТИ: «США может выделить Украине больше миллиарда долларов, - Ельченко»
Фото США может выделить Украине больше миллиарда долларов, - Ельченко
Фото США выделят в 2020г более $1млрд на помощь Украине и передадут еще 3 катера типа Island – посол Ельченко
Фото Крупная сумма: Ельченко рассказал, сколько США выделит Украине
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  14.01.20, 19:22 Посол Украины в Соединенных Штатат Америки Владимир Ельченко заявил, что США может выделить Украине больше миллиарда долларов помощи. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.По…
Телеграф Телеграф  ·  14.01.20, 20:57 Новый посол Украины анонсировал запуск военной помощи от США.
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