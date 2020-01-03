США направят дополнительные 3 тыс. военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты отправят дополнительный контингент войск на Ближний Восток после того, как убийство 2 января иранского генерала Касема Сулеймани привело к росту напряженности в регионе.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американском Министерстве обороны.
По данным издания, на Ближний Восток передислоцируют часть сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии.
Такой шаг администрации США является ответом на эскалацию напряжения в ближневосточном регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Что известно об убийстве Касема Сулеймани
В ночь на 3 января войска США нанесли ракетный удар в районе аэродрома Багдада. В результате погибли командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
Трамп лично отдал приказ об этом ударе.
Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак, – прокомментировал бомбардировку Пентагон.
В Белом доме назвали авиаудар "решительной оборонной акцией".
В то же время духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ждать "жестокую месть". А президент Ирана Хасан Рухани заявил, что убийство Сулеймани "только укрепит решимость Тегерана противостоять США".
Что известно о Касеме Сулеймани
Обновлено в 23:54 В США приняли решение о направлении дополнительного военного контингента на Ближний Восток после обострение напряженности в регионе в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Как...
Обновлено в 00:53 Нападение на посольство США последовало после того, как американская авиация в воскресенье нанесла удары по иракским боевикам группировки "Хезболла", поддерживаемых Ираном, в результате чего погибли 25 шиитов. Американские военные заявили, что эти удары были нанесены в ответ на убийство американского подрядчика на прошлой неделе. Солдат армии США погиб в результате ракетной атаки на иракскую военную базу.