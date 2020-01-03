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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 00:53
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США направят дополнительные 3 тыс. военных на Ближний Восток

США направят дополнительные 3 тыс. военных на Ближний Восток (15 новостей)

«США перебрасывают 3 тыс. десантников на Ближний Восток»

Соединенные Штаты отправят дополнительный контингент войск на Ближний Восток после того, как убийство 2 января иранского генерала Касема Сулеймани привело к росту напряженности в регионе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американском Министерстве обороны.

По данным издания, на Ближний Восток передислоцируют часть сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии.

Такой шаг администрации США является ответом на эскалацию напряжения в ближневосточном регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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Что известно об убийстве Касема Сулеймани

В ночь на 3 января войска США нанесли ракетный удар в районе аэродрома Багдада. В результате погибли командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Трамп лично отдал приказ об этом ударе.

Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак, – прокомментировал бомбардировку Пентагон.

В Белом доме назвали авиаудар "решительной оборонной акцией".

В то же время духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ждать "жестокую месть". А президент Ирана Хасан Рухани заявил, что убийство Сулеймани "только укрепит решимость Тегерана противостоять США".

Что известно о Касеме Сулеймани

  • В 1998 году Сулеймани возглавил спецподразделение "Эль-Кудс" в составе КСИР, предназначенное для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана.

  • "Эль-Кудс" под руководством Сулеймани занимался военной поддержкой ХАМАС и "Хезболлы" в Палестине и Ливане, а также имел серьезное влияние на политическую ситуацию в Ираке после вывода оттуда войск США.

  • Сулеймани также участвовал в борьбе против террористов "Исламского государства".

  • В 2007 году был включен ООН в список санкций иранских военных и политических деятелей, которым запрещен выезд из страны.

  • Сулеймани считался главным архитектором войны в Сирии. Считается, что именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

  • В США его называли "Темным рыцарем" разведки Ирана. По аналогии с фильмом о Бэтмене.

  • Сулеймани невероятно популярен в Иране. О нем снимают фильмы, пишут песни, ему посвящают заработанные награды и спортивные призы.

    • Обновлено в 23:54 В США приняли решение о направлении дополнительного военного контингента на Ближний Восток после обострение напряженности в регионе в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Как...

    Обновлено в 00:53 Нападение на посольство США последовало после того, как американская авиация в воскресенье нанесла удары по иракским боевикам группировки "Хезболла", поддерживаемых Ираном, в результате чего погибли 25 шиитов. Американские военные заявили, что эти удары были нанесены в ответ на убийство американского подрядчика на прошлой неделе. Солдат армии США погиб в результате ракетной атаки на иракскую военную базу.

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    Униан Униан  ·  03.01.20, 18:30 США убили одного из самых известных высокопоставленных военных чинов Ирана - генерала Касем Сулеймани, курировавшего борьбу с «ИГ», Сирию и Ирак. Это произошло в результате воздушных ударов...
    ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.01.20, 20:30 После атаки на посольство США в Багдаде США разместили 750 военнослужащих
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    Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.01.20, 21:37 Американское военное командование решило на время перебросить дополнительно около 3 тыс. военнослужащих на Ближний Восток, сообщает телеканал NBC со ссылкой на знакомых с ситуацией официальных лиц.
    ВСЕ ИСТОЧНИКИ
    РБК Украина РБК Украина  ·  03.01.20, 21:40 США направят дополнительный военный контингент на Ближний Восток после обострение напряженности в регионе в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…
    Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.20, 21:53 Соединенные Штаты направят дополнительный контингент войск на Ближний Восток после того, как убийство 2 января иранского генерала Касема Сулеймани привело к росту напряженности в регионе.
    Канал 112 Канал 112  ·  03.01.20, 22:00 Министерство иностранных дел Украины обеспокоено эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Непоколебимая решимость" и посольство США в Ираке, а также соответствующих действий…
    Телеграф Телеграф  ·  03.01.20, 22:01 США перебрасывают 3 тыс. десантников на Ближний Восток.
    Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.01.20, 22:24 Ночью 3 января во время обстрела США аэропорта в Ираке погиб командир иранского спецназа "Кудс" генерал Касим Сулеймани.
    Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.20, 23:01 В связи с эскалацией на Ближнем Востоке после авиаудара, в результате которого погиб иранский командир Касем Сулеймани, США отправят в регион дополнительный контингент.
    Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.01.20, 23:26 В регион направят часть бригады быстрого реагирования воздушно-десантной дивизии.
    Главред Главред  ·  03.01.20, 23:54 В США приняли решение о направлении дополнительного военного контингента на Ближний Восток после обострение напряженности в регионе в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.…
    Канал 112 Канал 112  ·  04.01.20, 00:53 США направят три тысячи солдат из 82 воздушно-деснтной дивизии на Ближний Восток в связи с усилением напряженности в отношениях с Ираном вследствие авиаудара, в котором погиб иранский командир Касем Солеймани. Об…
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