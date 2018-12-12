США - не последняя юрисдикция, где Газпром ждут проблемы, - Витренко (5 новостей) «НАК Нафтогаз Украины удалось сделать первый шаг в привлечении американских судов к спору с российским Газпромом о взыскании с него…»

Российскую компанию "Газпром" ожидают проблемы не только в США, пока она не выплатит "Нафтогазу України" всю сумму долга, отметил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.НАК "Нафтогаз України" использует Соединенные Штаты для принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража о выплатах средств. Об этом 12 декабря в Facebook заявил главный исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко.

"Нет никаких законных оснований у "Газпрома" не платить нам по этому решению. Это я не жалуюсь, а объясняю наши действия, в частности, в США по принудительному исполнению. И США это не последняя юрисдикция, где "Газпром" ждут проблемы. Пока они не заплатят нам всю сумму", написал он.

По словам Витренко, российская компания будет привлечена к ответственности, если подтвердятся ее недобросовестные действия по уклонению от исполнения решений судов.

Ранее российская газета "Коммерсантъ" сообщила, что 6 декабря "Нафтогаз" подал иски в суды Северного и Южного округов американского штата Техас в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton. НАК якобы просит суды обязать эти компании предоставить информацию и доступ к документам, которые позволят подать новый иск против "Газпрома" в Нидерландах.

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Агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Нафтогазу" "по просьбе юристов" отказались предоставить детальную информацию об инициированном судебном процессе в США.

С 2014 года "Нафтогаз" и "Газпром" судились в Стокгольме из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".

"Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

По утверждению украинской компании, с 1 марта на сумму долга "Газпрома" насчитывается пеня, которая уже превысила $100 млн. В мае "Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания с российской компании $2,6 млрд.

В мае Окружной суд Амстердама арестовал принадлежащие "Газпрому" акции оператора газопровода "Голубой поток" Blue Stream Pipeline Company B.V. по иску "Нафтогазу".

В конце ноября в НАК сообщили, что зачислили $22,1 млн переплаты "Газпрома" за услуги транзита газа, предоставленные в августе октябре, в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.