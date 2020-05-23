США объявили грант на разоблачение российских фейков о здравоохранении

Заявки на получение гранта от правительства США смогут подавать американские и иностранные некоммерческие организации, вузы и коммерческие структуры.Госдепартамент США объявил о гранте в размере $250 тыс. на разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения. Объявление о приеме заявок опубликовано на сайте Grants.gov.

В соответствии с условиями, заявки до 20 июня могут подать американские и иностранные некоммерческие организации, высшие учебные заведения или коммерческие структуры. Заявки от частных лиц, органов государственной власти или местного самоуправления, публичных компаний приниматься не будут.

В феврале этого года Государственный департамент США заявлял, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram занимаются распространением "антиамериканской дезинформации" и теорий заговоров в связи с пандемией коронавируса. В соцсетях публикуются "практически идентичные сообщения" о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ...

Обновлено в 18:47 “Директорат GEC (Центра глобального взаимодействия — ред.) по России предлагает предоставить награду организации, имеющей опыт в анализе противодействия российской дезинформации и программированию, а также стратегиях взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации, для подготовки отчета о российских и советских кампаниях по дезинформации, связанных со здоровьем, под руководством Директората. Эксперты в данной области раскрывают и повышают осведомленность об этих усилиях”, — говорится в описании.