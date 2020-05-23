  1. Главная
  2. Новости
  3. США объявили грант на разоблачение российских фейков о здравоохранении
Гордон Гордон · · Обновлено в 18:47
· США · Госдеп
США объявили грант на разоблачение российских фейков о здравоохранении

США объявили грант на разоблачение российских фейков о здравоохранении (4 новости)

«Награду предлагается вручить организации, которая имеет опыт в противодействии российской дезинформации»

Заявки на получение гранта от правительства США смогут подавать американские и иностранные некоммерческие организации, вузы и коммерческие структуры.Госдепартамент США объявил о гранте в размере $250 тыс. на разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения. Объявление о приеме заявок опубликовано на сайте Grants.gov.

В соответствии с условиями, заявки до 20 июня могут подать американские и иностранные некоммерческие организации, высшие учебные заведения или коммерческие структуры. Заявки от частных лиц, органов государственной власти или местного самоуправления, публичных компаний приниматься не будут.

В феврале этого года Государственный департамент США заявлял, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram занимаются распространением "антиамериканской дезинформации" и теорий заговоров в связи с пандемией коронавируса. В соцсетях публикуются "практически идентичные сообщения" о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ...

Обновлено в 18:47 “Директорат GEC (Центра глобального взаимодействия — ред.) по России предлагает предоставить награду организации, имеющей опыт в анализе противодействия российской дезинформации и программированию, а также стратегиях взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации, для подготовки отчета о российских и советских кампаниях по дезинформации, связанных со здоровьем, под руководством Директората. Эксперты в данной области раскрывают и повышают осведомленность об этих усилиях”, — говорится в описании.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.05.20, 11:15 Награду предлагается вручить организации, которая имеет "опыт в противодействии российской дезинформации"
Сегодня Сегодня  ·  23.05.20, 15:00 Бюро глобальных связей с общественностью Государственного департамента США объявило конкурс на получение гранта в 250 000 долларов на анализ российских дезинформационных кампаний в сфере здравоохранения.…
УНН УНН  ·  23.05.20, 18:47 “Директорат GEC (Центра глобального взаимодействия — ред.) по России предлагает предоставить награду организации, имеющей опыт в анализе противодействия российской дезинформации…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Многоходовочка от Путина&quot;: выяснился план Кремля с &quot;боевой готовностью&quot; &quot;Л/ДНР&quot;

"Многоходовочка от Путина": выяснился план Кремля с "боевой готовностью" "Л/ДНР"
Мода из народа: лучшие изображения

Мода из народа: лучшие изображения
В Киеве нашли застреленным нардепа

В Киеве нашли застреленным нардепа
Украинского футболиста едва не побили в матче чемпионата Эстонии

Украинского футболиста едва не побили в матче чемпионата Эстонии
&quot;Нашли в туалете&quot;: Геращенко сообщил подробности гибели нардепа Давиденко

"Нашли в туалете": Геращенко сообщил подробности гибели нардепа Давиденко
Появились подробности и видео с места гибели нардепа в Киеве

Появились подробности и видео с места гибели нардепа в Киеве
В Киеве нашли мертвым народного депутата Давиденко

В Киеве нашли мертвым народного депутата Давиденко
В Киеве обнаружили тело нардепа Давиденко с огнестрельным ранением

В Киеве обнаружили тело нардепа Давиденко с огнестрельным ранением
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.