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США отреагировали на назначение Ельченко послом Украины

США отреагировали на назначение Ельченко послом Украины (4 новости)

«Президент Владимир Зеленский встретился с новым Послом Украины в США Владимиром Ельченко»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послом Украины в США Владимиром Ельченко. Об этом сообщает пресс-служба президента. 

"Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений", - говорится в сообщении. 

Президент подчеркнул необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины. 

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Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Греческой Республики Василиоса Борноваса и Посла Канады Ларисы Галадзы и пригласил канадского премьера Джастина Трюдо посетить Киев.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.12.19, 18:44 Украинский президент отметил необходимость увеличения американских инвестиций в Украину.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.12.19, 19:13 Президент Владимир Зеленский встретился с новым Послом Украины в США Владимиром Ельченко.
РБК Украина РБК Украина  ·  20.12.19, 20:52 Посольство США в Украине отреагировало на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства.Американские дипломаты приветствовали назначение…
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