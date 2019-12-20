США отреагировали на назначение Ельченко послом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послом Украины в США Владимиром Ельченко. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.
Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Греческой Республики Василиоса Борноваса и Посла Канады Ларисы Галадзы и пригласил канадского премьера Джастина Трюдо посетить Киев.