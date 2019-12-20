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США отреагировали на назначение Ельченко послом Украины (4 новости) «Президент Владимир Зеленский встретился с новым Послом Украины в США Владимиром Ельченко»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послом Украины в США Владимиром Ельченко. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинско-американских отношений", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.

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Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Греческой Республики Василиоса Борноваса и Посла Канады Ларисы Галадзы и пригласил канадского премьера Джастина Трюдо посетить Киев.