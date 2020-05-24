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США планируют перенести встречу G7 на конец июня

США планируют перенести встречу G7 на конец июня (3 новости)

«Встречу стран Большой семерки хотят провести в очном формате в США»

США решили перенести встречу «Большой семерки» с начала июня на конец месяца. Встреча должна быть очная, в привычном формате.

Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайан в интервью CBS News, передает Громадське.

Он отметил, что США уже приближаются к пику заболеваемости коронавирус, поэтому надеются провести саммит G7 в обычном формате. Точной даты советник не назвал.

«Саммит G7 предстоит лично с лидерами стран в конце июня. Я думаю, что лидерам хотелось бы встретиться лично, а не проводить видеоконференции. Поэтому президент (Дональд Трамп - ред.) направил приглашение и мы получили замечательные ответы », - сказал О'Брайан.

Он добавил, что во время организации саммита США должны быть убеждены, что все участники встречи сделали тест на коронавирус.

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.05.20, 16:26 Встречу стран "Большой семерки" хотят провести в очном формате в США
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.05.20, 19:58   Саммит стран "Большой семерки" (G7), запланированный на 10 июня в Вашингтоне, могут перенести из-за пандемии коронавируса, об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности…
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