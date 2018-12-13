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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 18:16
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США призвали Венгрию прекратить блокировать Украину в НАТО

США призвали Венгрию прекратить блокировать Украину в НАТО (5 новостей)

«США призвали Венгрию прекратить попытки заблокировать сотрудничество Украины с НАТО»

США призвали Венгрию прекратить попытки заблокировать сотрудничество Украины с НАТО. Об этом заявил посол США в Венгрии Дэвид Корнштейн, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он добавил, что в случае поражения Киева, Будапешт окажется "на линии фронта российской агрессии". Корнштейн заявил, что Венгрия должна помнить, что президент РФ Владимир Путин "не заинтересован в национальном суверенитете".

"Сейчас более чем когда-либо Россия испытывает Запад. Мы твердо убеждены в том, что, будучи союзниками по НАТО, лучшим путем для развития реформ в Украине является общение с Украиной, а не блокирование отношений Украины с НАТО", - заявил дипломат.

Отметим, миинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт продолжит и дальше блокировать проведение комиссии Украина-НАТО. Сийярто подчеркнул, что его страна может разблокировать свое вето заседания комиссии Украина-НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины в Украине.

НАТО признает стремление Украины присоединиться к Альянсу - Столтенберг
НАТО признает стремление Украины присоединиться к Альянсу - Столтенберг

Ранее генеральний секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны НАТО подтвердили стремление Украины присоединиться к Альянсу. В НАТО также призывали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила в Керченском проливе.

Обновлено в 17:13 Сообщение США призывают Венгрию прекратить блокаду сотрудничества Украины с НАТО появились сначала на ХВИЛЯ.

Обновлено в 18:16 США призвали Венгрию прекратить попытки заблокировать сотрудничество Украины с НАТО.

ФОТО К НОВОСТИ: «США призвали Венгрию прекратить блокировать Украину в НАТО»
Фото США призвали Венгрию прекратить блокаду сотрудничества Украины с НАТО
Фото США призвали Венгрию прекратить блокировать Украину в НАТО
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