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США рассматривают вариант проведения саммита G7 в Белом доме

США рассматривают вариант проведения саммита G7 в Белом доме (3 новости)

«По словам Трампа, ситуация вокруг пандемии COVID-19 улучшается не только в США»

Саммит "Большой семерки" (G7) в очном формате вероятно состоится в Белом доме. При этом он добавил, что есть вероятность того, что встреча состоится в Кэмп-Дэвиде.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Fox News.

Американский президент объяснил, что ситуация вокруг пандемии COVID-19 улучшается не только в США, но и в других странах "семерки".

"Похоже, что (саммит - ред.) G7 может состояться. Мы объявим кое-что в начале следующей недели. Вероятно, он пройдет в округе Колумбия, в Белом доме, но есть также небольшая вероятность того, что он состоится в Кэмп-Дэвиде", - заявил Трамп.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.05.20, 18:50 По словам Трампа, ситуация вокруг пандемии COVID-19 улучшается не только в США
Капитал Капитал  ·  21.05.20, 20:14 Саммит Группы семи (G7) в очном формате с большой долей вероятности состоится в Белом доме. Об этом в четверг заявил журналистам президент США Дональд Трамп. «Похоже, что…
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