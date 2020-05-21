США рассматривают вариант проведения саммита G7 в Белом доме (3 новости) «По словам Трампа, ситуация вокруг пандемии COVID-19 улучшается не только в США»

Саммит "Большой семерки" (G7) в очном формате вероятно состоится в Белом доме. При этом он добавил, что есть вероятность того, что встреча состоится в Кэмп-Дэвиде.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Fox News.

Американский президент объяснил, что ситуация вокруг пандемии COVID-19 улучшается не только в США, но и в других странах "семерки".

"Похоже, что (саммит - ред.) G7 может состояться. Мы объявим кое-что в начале следующей недели. Вероятно, он пройдет в округе Колумбия, в Белом доме, но есть также небольшая вероятность того, что он состоится в Кэмп-Дэвиде", - заявил Трамп.