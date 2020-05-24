США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса (4 новости) «США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против COVID-19, заявил в воскресенье советник американского президента по национальной безопасности…»

США, где ранее заявили о работе над вакциной от коронавируса SARS-CoV-2, смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против COVID-19.

Об этом заявил в воскресенье советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Я думаю, что мы первыми разработаем вакцину... Я считаю, что мы быстро разрабатываем как вакцину, так и препараты для лечения. Американский народ получит к ним доступ", - сказал О'Брайен в интервью CBS.

По его словам, Трамп пообещал в случае успеха поделиться ею со всем миром.

Кроме того, советник Трампа не исключил, что Китай попытается украсть данные об американских разработках. Ранее в администрации США уже сообщали о таких попытках китайских хакеров.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны 100 тысяч долларов — всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года — на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом...