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США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса

США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса (4 новости)

«США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против COVID-19, заявил в воскресенье советник американского президента по национальной безопасности…»

США, где ранее заявили о работе над вакциной от коронавируса SARS-CoV-2, смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против COVID-19.

Об этом заявил в воскресенье советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Я думаю, что мы первыми разработаем вакцину... Я считаю, что мы быстро разрабатываем как вакцину, так и препараты для лечения. Американский народ получит к ним доступ", - сказал О'Брайен в интервью CBS.

По его словам, Трамп пообещал в случае успеха поделиться ею со всем миром.

Кроме того, советник Трампа не исключил, что Китай попытается украсть данные об американских разработках. Ранее в администрации США уже сообщали о таких попытках китайских хакеров.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны 100 тысяч долларов — всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года — на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом...

ФОТО К НОВОСТИ: «США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса»
Фото США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса
Фото США могут первыми разработать вакцину против коронавируса
Фото Трамп заявил, что США смогут первыми в мире разработать вакцину против коронавируса
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.05.20, 19:22 США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против COVID-19, заявил в воскресенье советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
УНН УНН  ·  24.05.20, 19:54 "Мы получим вакцину первыми. Американская сторона готова поделиться вакциной со всем миром", - заявил О'Брайан. По его словам, хакеры из КНР пытаются получить сведения, касающиеся разработки вакцины…
Газета День Газета День  ·  24.05.20, 20:33 США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против COVID-19. Об этом заявил в воскресенье советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает…
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