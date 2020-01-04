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США совершили новый авиаудар в Ираке, есть погибшие

США совершили новый авиаудар в Ираке, есть погибшие (9 новостей)

«По меньшей мере шесть человек погибли в результате авиаудара, который американские военные нанесли по автоколонне к северу от Багдада»

Около шести человек погибли в результате авиаудара, который был нанесен по автоколонне к северу от Багдада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в армии Ирака.

Целью удара, по данным Al Jazeera, был командир военизированной группировки Хашд аш-Шааби. В группировке заявили, что их командира не было в автоколонне.

Иракское государственное телевидение сообщило, что воздушный налет был осуществлен американскими войсками, однако пресс-секретарь Сил международной коалиции во главе с США полковник Майлс Кэггинс отрицает причастность Соединенных Штатов к авиаудару: "В последние дни Коалиция не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)".

31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде. Как сообщал Reuters, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны. 

США направят дополнительные 3 тыс. военных на Ближний Восток
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Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министра Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Американские СМИ сообщают, что США дополнительно развернут тысячи военнослужащих на Ближнем Востоке.

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UAinfo UAinfo  ·  04.01.20, 09:35 По меньшей мере шесть человек погибли в результате авиаудара, который американские военные нанесли по автоколонне к северу от Багдада.
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  04.01.20, 11:36 По автоколонне на дороге к северу от Багдада нанесли новый авиаудар, в результате которого погибли как минимум шесть человек. Об этом сообщает Al Jazeera. Так, сообщается, что удар нанесли американские…
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