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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 15:05
· США · Аннексированный Крым · Граница
США тут надолго: Волкер озвучил, какой Вашингтон видит Украину после выборов

США тут надолго: Волкер озвучил, какой Вашингтон видит Украину после выборов (7 новостей)

«Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что США будут и впредь поддерживать мирную и демократическую Украину, а ее границы..»

США и в дальнейшем будут поддерживать мирную и демократическую Украину, чьи границы и территории, включая временно оккупированный Крым будут восстановлены. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер у себя в Twitter.

"Накануне воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит свои границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными", - отметил Волкер.

Завтра, 21 апреля, пройдет второй тур выборов президента Украины.

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11 апреля Волкер заявил, что США традиционно не поддерживают никого из кандидатов на выборах в других странах, в данном случае – в Украине, однако Вашингтон выступает за соблюдение принципов.

Обновлено в 15:05 Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что США и впредь будут поддерживать мирную и демократическую Украину, чьи границы и территории, включительно с Крымом будут восстановлены.

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