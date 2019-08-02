  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. США ввели второй пакет санкций против России
Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· США · Россия · Великобритания · Отравление
США ввели второй пакет санкций против России

США ввели второй пакет санкций против России (4 новости)

«Президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкций против России из-за отравления бывшего шпиона в Великобритании, заявил Белый дом в…»

Президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкций против России из-за отравления бывшего шпиона в Великобритании, официально заявил Белый дом. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 2 августа.

"После первого раунда санкций в ответ на попытку убийства Россией частного лица в Великобритании Россия не предоставила заверений, необходимых по законодательству США", - заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

"Итак, мы вводим второй раунд санкций. Это еще один случай, когда мы ведем себя жестче с Россией, чем предыдущие администрации", - добавил он.

"Мы бы рассмотрели такой вариант" - Волкер о вмешательстве США…

Первый пакет американских санкций из-за отравления Скрипаля вступил в силу 27 августа 2018 года. Ограничительные меры ввели запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. Второй пакет санкций, говорили в то же время в Госдепартаменте, будет "драконовским" - его обещали ввести, если окажется невозможным установить, что Россия прекратила использование химического оружия.

Согласно закону, во втором пакете предусмотрены шесть вариантов санкций: снижение уровня дипотношений, запрет банкам США на выдачу кредитов, создания препятствий для международных займов, запрет на экспорт товаров и технологий, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт, а также запрет на полеты в США государственных авиакомпаний.

ФОТО К НОВОСТИ: «США ввели второй пакет санкций против России»
Фото Отравление Скрипалей: США ввели второй пакет санкций против России
Фото США ввели второй пакет санкций против России
Фото Трамп ввел второй пакет санкций против России
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  02.08.19, 20:21 Президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкций против России из-за отравления бывшего шпиона в Великобритании, заявил Белый дом в пятницу.
Газета День Газета День  ·  02.08.19, 21:07 Президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкций против России из-за отравления бывшего шпиона в Великобритании, заявил Белый дом в пятницу. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Reuters. «После первого…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Украина активизирует диалог с НАТО для укрепления обороноспособности восточного фланга Альянса - заявление МИД

Украина активизирует диалог с НАТО для укрепления обороноспособности восточного фланга…
США ввели второй пакет санкций против России

США ввели второй пакет санкций против России
«Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта...»: Кличко ответил на троллинг Богдана

«Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта...»: Кличко ответил на…
Зеленский посетил Ивано-Франковск и дал задание построить международный аэропорт и дороги

Зеленский посетил Ивано-Франковск и дал задание построить международный аэропорт и…
До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют венгерский паспорт - Матиос

До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют венгерский паспорт - Матиос
ГПУ вручила подозрение главе ОАСК Вовку, – СМИ

ГПУ вручила подозрение главе ОАСК Вовку, – СМИ
Конфискованный у РФ ЗРК &quot;Печора&quot; и 36 ракет к нему переданы ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Конфискованный у РФ ЗРК "Печора" и 36 ракет к нему…
Волкер: Трамп может включиться в переговоры по Донбассу

Волкер: Трамп может включиться в переговоры по Донбассу
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гороскоп на август 2019: трем знакам Зодиака предстоит трудный выбор в конце лета

Гороскоп на август 2019: трем знакам Зодиака предстоит трудный выбор…
Нардеп Иванчук передумал давать деньги на дороги в Прикарпатье: Зеленский и Богдан отреагировали

Нардеп Иванчук передумал давать деньги на дороги в Прикарпатье: Зеленский…
В Украине планируют легализовать рынок аренды жилья

В Украине планируют легализовать рынок аренды жилья
В Киеве зафиксировали редкое атмосферное явление

В Киеве зафиксировали редкое атмосферное явление
Реал готов включить Модрича в сделку по Неймару

Реал готов включить Модрича в сделку по Неймару
За день на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 5 раз

За день на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 5 раз
Данилюк заявил, что Украина ведет переговоры по амнистии капиталов

Данилюк заявил, что Украина ведет переговоры по амнистии капиталов
Ученые назвали жару в Европе следствием глобального потепления

Ученые назвали жару в Европе следствием глобального потепления
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.