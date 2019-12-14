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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 20:10
США выделят 1 миллиард долларов на энергобезопасность Европы

США выделят 1 миллиард долларов на энергобезопасность Европы (6 новостей)

«Конгресс США планирует выделить 1 млрд долларов на энергобезопасность стран Центральной и Восточной Европы, в том числе и Украине»

Конгресс США может принять законопроект, который предусматривает выделение 1 млрд долларов на энергобезопасность стран Европы, в том числе Украины. Об этом сообщает "Правительственный портал".

Сообщается, что вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в ходе визита в США на встречах с членами Конгресса выступил за принятие уже внесенного проекта закона об энергетической безопасности Европы.

Закон предусматривает выделение около 1 млрд долларов американским компаниям для строительства энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Украине. Это позволит диверсифицировать поставки газа и снизить зависимость от российских энергоресурсов.

"Речь идет не только об Украине, а о стратегический баланс во всем регионе, в частности, о влияние России в Центральной Европе и на Западных Балканах", - отметил Кулеба.

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Как сообщалось, палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на сумму 738 миллиардов долларов. Закон предусматривает выделение 300 млн долл. Украине.

Обновлено в 19:21 Конгресс США может принять законопроект, который предусматривает выделение 1 млрд долларов на энергобезопасность стран Европы, в том числе Украины, сообщает "РБК-Украина".

Обновлено в 20:10 "Речь идет не только об Украине, а о стратегическом баланс во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах", - отметил Кулеба.

ФОТО К НОВОСТИ: «США выделят 1 миллиард долларов на энергобезопасность Европы»
Фото США могут выделить 1 млрд долларов на энергобезопасность, в том числе Украине
Фото США выделят 1 миллиард долларов на энергобезопасность Европы
Фото США могут выделить $1 млрд на энергобезопасность стран Европы, включая Украину
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РБК Украина РБК Украина  ·  14.12.19, 15:24 Конгресс США может принять законопроект, который предусматривает выделение 1 млрд долларов на энергобезопасность стран Европы, в том числе Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный…
Телеграф Телеграф  ·  14.12.19, 16:52 Конгресс США планирует выделить 1 млрд долларов на энергобезопасность стран Центральной и Восточной Европы, в том числе и Украине.
Новый Регион Новый Регион  ·  14.12.19, 18:36 Конгресс США может принять законопроект, который предусматривает выделение 1 млрд долларов на энергобезопасность стран Европы, в том числе Украины, сообщает "РБК-Украина".
Новый Регион Новый Регион  ·  14.12.19, 19:21 Конгресс США может принять законопроект, который предусматривает выделение 1 млрд долларов на энергобезопасность стран Европы, в том числе Украины, сообщает "РБК-Украина".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  14.12.19, 20:10 По словам вице-премьера по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебы выделение средств от США повлияет на стратегический баланс в Европе.США могут выделить $1 млрд на энергобезопасность стран Европы, включая…
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