США выделят 1 миллиард долларов на энергобезопасность Европы

Конгресс США может принять законопроект, который предусматривает выделение 1 млрд долларов на энергобезопасность стран Европы, в том числе Украины. Об этом сообщает "Правительственный портал".
Сообщается, что вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в ходе визита в США на встречах с членами Конгресса выступил за принятие уже внесенного проекта закона об энергетической безопасности Европы.
Закон предусматривает выделение около 1 млрд долларов американским компаниям для строительства энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Украине. Это позволит диверсифицировать поставки газа и снизить зависимость от российских энергоресурсов.
"Речь идет не только об Украине, а о стратегический баланс во всем регионе, в частности, о влияние России в Центральной Европе и на Западных Балканах", - отметил Кулеба.
Как сообщалось, палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на сумму 738 миллиардов долларов. Закон предусматривает выделение 300 млн долл. Украине.
Обновлено в 19:21 Конгресс США может принять законопроект, который предусматривает выделение 1 млрд долларов на энергобезопасность стран Европы, в том числе Украины, сообщает "РБК-Украина".
Обновлено в 20:10 "Речь идет не только об Украине, а о стратегическом баланс во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах", - отметил Кулеба.