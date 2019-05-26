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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 14:36
· Электроэнергия · Природный газ · Себестоимость · Газ · Уголь
Стабильность тарифов для населения должна поддержать атомная и гидроэнергия, - эксперт

Стабильность тарифов для населения должна поддержать атомная и гидроэнергия, - эксперт (5 новостей)

«Возложение спецзобязательств с целью субсидирования населения (услуги общественного интереса, PSO — Public Service Obligation) на предприятия тепловой генерации повысит тарифы на электроэнергию. Об этом в эфире…»

Предприятия тепловой генерации не могут брать на себя обязательства по субсидированию тарифов для населения, так как имеют высокую себестоимость производства электроэнергии из угля и природного газа, поэтому такое решение приведет к росту цен, заявил президент Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко.Возложение на предприятия тепловой генерации спецобязательств по субсидированию тарифов для населения на электроэнергию при запуске нового рынка повысит цены, заявил в эфире телеканала "112 Украина" президент Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко.

Предложение обеспечивать услуги общественного интереса (PSO Public Service Obligation) за счет частных компаний Котко охарактеризовал это как популизм.

"Абсолютно четкий популизм. Никакого отношения к экономике это не имеет. Никакой логики здесь нет. Это все равно, что у бедняка требовать, чтобы он еще благотворительностью занимался. Дело в том, что тепловая генерация, ТЭС, у них и сейчас себестоимость и цены высокие. Почему? Потому что работают на угле. Или, например, ТЭЦ работают на газе у них еще выше цены. Компании, производящие электроэнергию на ТЭС, тепловых электростанциях, у них рентабельность невысока", утверждает Котко.

Эксперт считает экономически обоснованным возложить PSO на предприятия атомной и гидроэнергетики, которые имеют низкую себестоимость производства, и после запуска рынка электроэнергии с 1 июля смогут продавать электроэнергию потребителям напрямую, в результате чего прибыль этих предприятий увеличится.

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"У "Энергоатома" появится ресурс. У "Укргидроэнерго" то же самое. В этом экономическая логика", отметил он.

С 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятым в 2017 году. Он предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило возложить на “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” специальные обязательства по поставке электроэнергии населению до 31 декабря 2020 года, чтобы обеспечить общественные интересы в условиях функционирования с 1 июля 2019 года нового оптового рынка электроэнергии. Проект постановления был опубликован на сайте министерства 17 мая. 22 мая этот проект был утвержден, сообщало агентство "РБК-Украина".

Гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявлял, что компания готова участвовать в поддержании тарифов для населения при введении нового энергорынка.

Обновлено в 14:03 Предложение обеспечивать услуги общественного интереса (PSO Public Service Obligation) за счет частных компаний Котко охарактеризовал это как популизм.

Обновлено в 14:36 "Абсолютно четкий популизм. Никакого отношения к экономике это не имеет. Никакой логики здесь нет. Это все равно, что у бедняка требовать, чтобы он еще благотворительностью занимался. Дело в том, что тепловая генерация, ТЭС, у них и сейчас себестоимость и цены высокие. Почему? Потому что работают на угле. Или, например, ТЭЦ работают на газе - у них еще выше цены. Компании, производящие электроэнергию на ТЭС, тепловых электростанциях, в них рентабельность невысокая", - утверждает Котко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Стабильность тарифов для населения должна поддержать атомная и гидроэнергия, - эксперт»
Фото Стабильность тарифов для населения должна поддержать атомная и гидроэнергия, - эксперт
Фото Стабильность тарифов для населения должны поддержать атомная и гидроэнергия – эксперт
Фото Стабильность тарифов для населения должна поддержать атомная и гидроэнергия - эксперт
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Капитал Капитал  ·  26.05.19, 12:58 Возложение спецзобязательств с целью субсидирования населения (услуги общественного интереса, PSO — Public Service Obligation) на предприятия тепловой генерации повысит тарифы на электроэнергию.…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.05.19, 14:36 Возложение спецобязательств с целью субсидирования населения (услуги общественного интереса, PSO - Public Service Obligation) на предприятия тепловой генерации повысит тарифы на электроэнергию. Об этом…
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