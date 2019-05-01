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Стаховский пробился в четвертьфинал парного турнира в Сеуле

Стаховский пробился в четвертьфинал парного турнира в Сеуле (4 новости)

«Украинский теннисист одержал уже вторую победу в Южной Корее»

Сергей Стаховский в паре с бельгийцем Рубеном Бемельмансом вышел в 1/4 финала турнира ATP Challenger Tour в Сеуле.

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Sport.ua Sport.ua  ·  01.05.19, 10:59 Украинский теннисист одержал уже вторую победу в Южной Корее
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.05.19, 12:37 Украинский теннисист Сергей Стаховский и его напарник бельгиец Рубен Бемельманс завоевали победу в 1/8 финала парного турнира в Сеуле, Южная Корея. Дуэт одержал победу над корейской парой Ли Чже-Мун/Хон…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  01.05.19, 15:38 Украинский теннисист выступает в дуэте с бельгийцем Рубеном Бемельмансом
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