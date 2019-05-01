Стаховский пробился в четвертьфинал парного турнира в Сеуле

Телеканал 24 · 01.05.19, 12:37

Украинский теннисист Сергей Стаховский и его напарник бельгиец Рубен Бемельманс завоевали победу в 1/8 финала парного турнира в Сеуле, Южная Корея. Дуэт одержал победу над корейской парой Ли Чже-Мун/Хон…