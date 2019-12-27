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Стала известна причина смерти Галины Волчек

Стала известна причина смерти Галины Волчек (5 новостей)

«Церемония прощания состоится 29 декабря»

Известная российская актриса Галина Волчек умерла 26 декабря.

ФОТО К НОВОСТИ: «Стала известна причина смерти Галины Волчек»
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Фото Стала известна причина смерти Галины Волчек
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UAinfo UAinfo  ·  27.12.19, 10:33 Відома російська актриса Галина Волчек померла 26 грудня.
Голос.UA Голос.UA  ·  27.12.19, 11:36 Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни в одной и больниц Москвы. Предварительной причиной смерти художественного руководителя театра «Современник» стали…
Факты Факты  ·  27.12.19, 12:16 Церемония прощания состоится 29 декабря
Газета День Газета День  ·  27.12.19, 12:29 В четверг, 26 декабря, в одной из больниц Москвы в возрасте 86 лет умерла известная российская актриса, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек. Об этом сообщают российские СМИ,…
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