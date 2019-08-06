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Стала известна самая дорогая украинская памятная монета

Стала известна самая дорогая украинская памятная монета (4 новости)

«Самой дорогой памятной монетой в первом полугодии 2019 года стала монета ”25 лет независимости Украины”. Об этом УНН сообщили в…»

Самой дорогой памятной монетой в первом полугодии 2019 года стала монета "25 лет независимости Украины". Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Национального банка Украины.

"Самой дорогой в первом полугодии этого года стала золотая памятная монета "25 лет независимости Украины", реализованная во время аукциона. Ее стоимость составила 166 779,00 грн", - сообщили в пресс-службе.

Справка УНН. "25 лет независимости Украины" - золотая юбилейная монета номиналом 250 гривен из серии "Возрождение государственности". Монету выпустили 2016 тиражом 400 штук.

Курс НБУ на 25 июля: доллар – 25,51 грн, евро – 28,42 грн
Курс НБУ на 25 июля: доллар – 25,51 грн, евро – 28,42 грн

На аверсе монеты на матовом фоне надпись полукругом "Украина" (вверху), номинал "Двести пятьдесят гривен" (внизу); в центре, на зеркальном фоне, в кругу со стилизованного растительного орнамента - малый Государственный Герб Украины, под которым - год чеканки монеты "2016". На реверсе монеты на фоне стилизованного букета изображена карта Украины с желто-голубым флагом (элемент отделки - эмаль) и надписи "25 лет" (над картой), "Независимости Украины".

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.08.19, 09:24 Самой дорогой памятной монетой, проданной в первом полугодии 2019 года стала монета "25 лет независимости Украины". Об этом во вторник, 6 августа, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.08.19, 09:28 Юбилейная монета "25 лет независимости Украины" стала самой дорогой в первом полугодии 2019 года. Ее стоимость на аукционе составила 166 779,00 грн. Это золотая памятная монета номиналом 250 гривен из…
Finance Finance  ·  06.08.19, 11:17 Самой дорогой памятной монетой в первом полугодии 2019 года стала монета ”25 лет независимости Украины”. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Национального банка Украины.
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