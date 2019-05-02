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Стали известны результаты обследования Икера Касильяса

Стали известны результаты обследования Икера Касильяса (4 новости)

«Голкиперу «Порту» сделали операцию на сердце»

Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс, перенесший 1 мая сердечный приступ, будет вынужден завершить карьеру футболиста

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Униан Униан  ·  02.05.19, 13:22 Агент Касильяса рассказал о сердечном приступе, который перенес испанский вратарь.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.05.19, 14:00 В лагере "Порту" прокомментировали жуткий инцидент, который произошел во время утренней тренировки. "Вратарь "Порту" Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ во время сегодняшней тренировки португальской…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  02.05.19, 17:44 Голкиперу «Порту» сделали операцию на сердце
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Стали известны результаты обследования Икера Касильяса

Стали известны результаты обследования Икера Касильяса
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