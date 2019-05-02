Стали известны результаты обследования Икера Касильяса

Gazeta.ua · 02.05.19, 14:00

В лагере "Порту" прокомментировали жуткий инцидент, который произошел во время утренней тренировки. "Вратарь "Порту" Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ во время сегодняшней тренировки португальской…