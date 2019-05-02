Стали известны результаты обследования Икера Касильяса

Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс, перенесший 1 мая сердечный приступ, будет вынужден завершить карьеру футболиста
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