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Стало известно, что Кира Найтли беременна

Стало известно, что Кира Найтли беременна (4 новости)

«Известная голливудская актриса Кира Найтли ждет второго ребенка»

Актриса Кира Найтли, которая прославилась после съемок в Пиратах Карибского моря, ожидает появления на свет второго ребенка. Об этом пишет E! Online.

Накануне знаменитость появилась на светском мероприятии в Париже в платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

Во время выхода ее сопровождал супруг Джеймс Райтон. Известно, что пара уже воспитывает четырехлетнюю дочь Эди.

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Marc Piasecki/GC Images Ранее сообщалось, что у Венсана Касселя и его 21-летней супруги недавно родилась дочь.

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Гордон Гордон  ·  03.05.19, 12:10 Британская актриса Кира Найтли станет мамой во второй раз.Британская актриса Кира Найтли на вечеринке на вечеринку бренда Chanel она появилась с округлившимся животом. Фото разместили на странице издания…
MIGnews MIGnews  ·  03.05.19, 13:03 Известная голливудская актриса Кира Найтли ждет второго ребенка.
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