Стало известно, что Кира Найтли беременна

Актриса Кира Найтли, которая прославилась после съемок в Пиратах Карибского моря, ожидает появления на свет второго ребенка. Об этом пишет E! Online.
Накануне знаменитость появилась на светском мероприятии в Париже в платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.
Во время выхода ее сопровождал супруг Джеймс Райтон. Известно, что пара уже воспитывает четырехлетнюю дочь Эди.
Marc Piasecki/GC Images Ранее сообщалось, что у Венсана Касселя и его 21-летней супруги недавно родилась дочь.
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