Стало известно, где пройдет Евровидение-2021 (4 новости) «Артисты, которые должны были выступить в 2020 году, будут представлять свою страну в следующем году»

Члены Европейского союза вещателей (EBU) и представители Нидерландов договорились о проведении песенного конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме на Ahoy Arena.

Именно этот город должен был принять конкурс в 2020 году, который отменили из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении организаторов.

"Мы очень рады, что теперь можем двигаться вперед. Очень важно, чтобы песенный конкурс Евровидение вернулся в следующем году, и мы рады принять необходимые обязательства наших коллег в Нидерландах и вернуть это зрелище зрителям во всем мире", - сказал исполнительный руководитель Евровидение Мартин Естердал.

На сегодня 18 артистов, запланированных на 2020 год, подтвердили, что снова будут представлять свою страну в 2021 году. Более подробную информацию организаторы обещают рассказать в ближайшие недели и месяцы.

Ранее организаторы заявили, что на Евровидении-2021 смогут участвовать те артисты, которые должны были приехать на Евровидение-2020, но песню они должны представить новую.

Песенный конкурс Евровидение проходил ежегодно с 1956 года, но из-за пандемии коронавируса шоу 2020 отменили - оно должно было пройти в Роттердаме с 12 до 16 мая. Украину должна была представлять группа Go_A с песней "Соловей".

Украина не планирует менять своего представителя и, "если в жизни группы Go_A ничего не изменится", именно она будет представлять нашу страну в следующем году.