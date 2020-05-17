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Стало известно, где пройдет Евровидение-2021

Стало известно, где пройдет Евровидение-2021 (4 новости)

«Артисты, которые должны были выступить в 2020 году, будут представлять свою страну в следующем году»

Члены Европейского союза вещателей (EBU) и представители Нидерландов договорились о проведении песенного конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме на Ahoy Arena.

Именно этот город должен был принять конкурс в 2020 году, который отменили из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении организаторов.

"Мы очень рады, что теперь можем двигаться вперед. Очень важно, чтобы песенный конкурс Евровидение вернулся в следующем году, и мы рады принять необходимые обязательства наших коллег в Нидерландах и вернуть это зрелище зрителям во всем мире", - сказал исполнительный руководитель Евровидение Мартин Естердал.

На сегодня 18 артистов, запланированных на 2020 год, подтвердили, что снова будут представлять свою страну в 2021 году. Более подробную информацию организаторы обещают рассказать в ближайшие недели и месяцы.

Ранее организаторы заявили, что на Евровидении-2021 смогут участвовать те артисты, которые должны были приехать на Евровидение-2020, но песню они должны представить новую.

Песенный конкурс Евровидение проходил ежегодно с 1956 года, но из-за пандемии коронавируса шоу 2020 отменили - оно должно было пройти в Роттердаме с 12 до 16 мая. Украину должна была представлять группа Go_A с песней "Соловей".

Украина не планирует менять своего представителя и, "если в жизни группы Go_A ничего не изменится", именно она будет представлять нашу страну в следующем году.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.05.20, 06:26 Артисты, которые должны были выступить в 2020 году, будут представлять свою страну в следующем году
Сегодня Сегодня  ·  17.05.20, 09:23 Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме. Об этом сообщается на сайте организаторов. Накануне вечером состоялся финал онлайн-концерта Europe Shine A Light, во время которого…
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